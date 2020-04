Lars Bohinen mener det haster å komme i gang om man skal bli ferdig med sesongen

– For å gjennomføre en sesong hvor man spiller seks kamper i måneden, så må man hvert fall holde på i fem måneder. Det går an å gjøre det trangere enn det også, men da begynner det kanskje å bli uforsvarlig rent fysisk for spillerne. Man bør ha fem måneder på seg, da sier det seg selv når siste mulighet begynner å komme opp.

Det er svaret Aalesunds hovedtrener Lars Bohinen gir på spørsmål om når Eliteserien må starte for at den skal bli gjennomført.

– For oss er det viktig. Vi føler om at dersom det skal bli en sesong, så må den komme i gang snart. Så må man ha litt perspektiv på det også, sier Bohinen og legger til:

– I det store samfunnsmessige bildet er jeg ikke så sikker på om det er så viktig, men man er seg selv nærmest. Så lenge vi føler at vi holder smitterisikoen veldig lav, så mener vi at nå er det mulig. Men det andre som har større faglig innsikt enn det jeg har.

Tirsdag ble det klart at Norges Idrettsforbund og Norges Fotballforbund ønsket å bruke Eliteserien som et pilotprosjekt for å få i gang idretten igjen. I brevet de har sendt til regjeringen kommer det frem at de ønsker å komme i gang med treninger fortest mulig i mai, og seriespillet i midten av juni.

– Første mål må være å komme i gang med normale treninger

Elitedirektør i Norges Fotballforbund, Lise Klaveness, var klar overfor TV 2 tirsdag om at det å få i gang normale treninger er hovedfokus. En mening som Bohinen deler.

– Det kribler først og fremst å komme i gang med treninger. Det er begrenset hvor lenge man klarer å holde motivasjonen oppe ved å trene i grupper med bare fem personer. Det er det første målet. Det andre målet er seriestart. Men det skal selvsagt ikke gå på bekostning av helse og liv, understreker Aalesund-sjefen.

– Er dere klare for kampsituasjoner nå?

– Nei, det er vi ikke. Det er vel rundt seks uker siden vi sist spilte kamp. Det må til en treningsperiode først. Det er nok derfor fotballen er ivrige etter å komme i gang, siden vi trenger de 4-6 ukene med trening før vi er klare til å spille kamper. Det er for at det skal være forsvarlig.

Han er imponert over hvordan hans eget lag har taklet situasjonen. Allerede 26. mars valgte klubben å permittere spillerne.

Etter å ha vært permittert i rundt en måned letter klubben på permitteringene. 20. april var de tilbake på treningsfeltet, etter å ha drevet med egentrening i fem uker, etter at all fellestrening ble stoppet.