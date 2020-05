Elbilene har gått sin seiersgang i det norske markedet i mange år. Og flere og flere blir det for hvert år som går. Ganske mange av elbilene har nå gått såpass langt at det er på tide med nye dekk.

Da er det en del faktorer man absolutt bør legge seg på minnet, før man drar av gårde for å kjøpe nye dekk.

– Det at lav rullemotstand gir bedre rekkevidde er noe mange kjenner til. Og det er viktig. Men det er allikevel bare en av flere faktorer man må vurdere når man trenger nye dekk, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Kan utgjøre opp til 15 prosent

– Selvfølgelig er dette med rullemotstand viktig. Et dekk som ruller lett, bruker mindre energi. Dermed kommer man også lengre og oppnår bedre rekkevidde, som mange elbilister jo er veldig opptatt av. Forskjellen mellom dekk med god og dårlig rullemotstand kan utgjøre opptil 15 prosent på rekkevidde. Det er betydelig, mener Benny.

– Men man må heller ikke glemme at elbiler i mange tilfeller er vesentlig tyngre enn ditto biler med forbrenningsmotor. Det er ofte flere hundre kilo i forskjell, forklarer han og legger til:

– Det er jo slik at en tyngre bil vil bruke lengre tid på å stoppe. Noe som i sin tur betyr at dekk med godt grep blir enda viktigere, spesielt på glatt og våt veibane. Men også på tørre veier vil den ekstra vekten merkes godt. Det samme vil jo gjelde for eksempel i kritiske situasjoner og unnamanøver.

Store hjul får de fleste biler til å se tøffere ut. Dette sitter på elektriske Jaguar I-Pace.

Støy høres bedre i en elbil

Elbiler er i utgangspunktet veldig stille, da man har mye mindre støy fra motor og drivverk.

– Dermed blir man mer var for de lydene som er. Da i form av vindsus og dekkstøy. Også dette med hjulstøy setter strenge krav til elbildekkene. Det blir så veldig påtagelig og hørbart. Spesielt her i Norge hvor vi stedvis har mye grov asfalt. Også dimensjonen på hjulene spiller inn, mener bileksperten.

– Det gjør det så absolutt. Da er vi igjen over på dette med rullemotstand og luftmotstand igjen, sier Benny.

Tøft, men kanskje ikke smart

– Ikke så rent få av oss nordmenn har kostet på oss større hjul enn hva bilene leveres med originalt. Det ser tøft ut, men med tanke på energiforbruk og økonomi, er det ikke fullt så smart, mener bileksperten.

– Om vi skal forenkle det litt, så kan man si at en stor felg veier mer enn en mindre felg og at motoren krever mer energi for å få denne til å rotere. Energien kommer fra batteriet og påvirker rekkevidden.

– En annen faktor er at større felg krever lavere profil på dekket, noe som påvirker rullemotstanden negativt. Mens en tredje faktor er at et bredere dekk gir økt luftmotstand noe som også krever mer energi.

– Om man for eksempel øker dekkbredden fra 205 til 225, vil luftmotstanden samtidig øke med rundt to prosent. Hvert av disse tre punktene utgjør kanskje ikke så mye, men det er noe med mange bekker små, og så videre. I sum utgjør dette alt i alt en forskjell, konkluderer Benny.

