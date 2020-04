Fredag er det 1. mai og dermed også fridag for de fleste av oss.

Med hytteforbudet bak oss, er det sikkert mange som ønsker å ta igjen for tapte dager på fjellet, og kanskje gjøre denne langhelgen til en avslutning på vintersesongen.

Skal du til fjells 1. mai-helgen? Da kan det godt være at du absolutt bør ha vinterdekk på bilen.

Våren har kommet i Sør-Norge, men så tidlig på våren kan vinteren fort finne på å gjøre comeback. Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel i Agder, Telemark, Buskerud, Oppland og Hedmark.

Kan komme mye snø

– Har du lagt om til sommerdekk og skal litt opp i høyden, må du rett og slett få på vinterdekkene igjen, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Værvarselet sier at det på steder over 400 meter over havet kan komme mellom 5 og 15 centimeter snø i løpet av torsdag kveld og natt til fredag.

– Det betyr utfordrende kjøreforhold, og sommerdekk er ikke det du skal ha på bilen da. Skal du opp i høyden er det viktig å ta det med ro. Selv med vinterdekk kan det bli glatte veier med nysnø og nullføre rådgir Sødal, i en pressemelding.

Denne årstiden kan være lumsk, med plutselig væromslag. Derfor bør mange tenke seg om før de legger ut på tur med sommerdekk kommende langhelg.Foto: NAF.

Mange fikk utsettelse

Erfaringsmessig legger mange om til sommerdekk når påskeferien er over. I Sør-Norge har vinteren i år vært både mild og snøfattig. Dette kombinert med at de færreste fikk dra til fjells i påsken, gjorde nok at mange skiftet hjul uvanlig tidlig i år.

Fristen for å få av vinterdekk med pigger er i år 1. mai, for hele landet. Vanligvis har Sør-Norge tidligere frist for dette enn Nord-Norge, men på grunn av alle utfordringene rundt korona-pandemien, ble det i år gitt en utsettelse for alle i sør.

Dermed sier regelen i utgangspunktet at piggdekkene må av 1. mai, uansett om du skal til fjells eller ikke. Men her er det ikke kalenderen som gjelder, regelen er at du skal være skodd etter forholdene. Og er det fare for glatte veier dit du skal, kan du trygt bruke piggdekk selv om du er noen dager over fristen.

For piggfrie vinterdekk er det for øvrig ingen bestemt frist. Disse kan du i utgangspunktet kjøre med hele året, men det anbefales sterkt at du bytter til sommerdekk så fort vinteren er over. Vinterdekk har mye mykere dekkblanding enn sommerdekk, dermed har de også vesentlig dårligere egenskaper når det blir varmt i været.

