Etter det TV 2 erfarer forsøker regjeringen å få Frp med på en løsning for barn fra Moria-leiren. Målet er å hente et antall barn og småbarnsforeldre fra Moria til Norge.

Sådde tvil

I forrige uke sa KrF-toppen til TV 2 at mindreårige flyktninger kan hjelpes der de er, i Hellas. Bollestad understreker i et nytt intervju at KrF jobber for fullt innad i regjeringen for å hente barn fra Moria til Norge.

– Vi mener at vi kan hente ut noen av de foreldreløse ungene, de som er mest sårbare, og småbarnsforeldre som lever i disse leirene, sier Bollestad.

Samtidig vil partiet bevilge mer penger for å bedre forholdene i leirene. Flere barn og familier bør flyttes fra leire på øyene, til bedre forhold på det greske fastlandet, mener Bollestad.

Daglig arbeid

Ti europeiske land har gått sammen om å hente mindreårige fra Moria-leiren. Norge er foreløpig ikke et av disse landene. Tyskland, Finland og Luxembourg er blant land som vil hente 1600 sårbare flyktninger fra leirene på de greske øyene.

KrFs stortingsrepresentanter har tidligere ment at Norge bør ta imot mellom 20 og 30 av disse.

– Vi jobber hver eneste dag for å finne løsninger på dette, sier Bollestad.

– Hvor lang tid kan det gå før dere kommer disse barna til unnsetning?

– For det første mener KrF og jeg at vi må jobbe med situasjonen i leiren. Vi må også kunne ta noen unger og småbarnsfamilier til Norge, sier Bollestad.

Hun understreker også at Norge må være en pådriver for å finne brede europeiske løsninger for barna.



– Men vi kan ikke sitte og vente til alle landene i Europa blir enige, sier Bollestad.



Partiet jobber derfor hardt for å få til en løsning for Moria-barn så raskt som mulig.