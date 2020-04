Helikopter, lavinehund og andre ressurser dro til stedet, og etter et kort søk med skredsøker, i tillegg til at de opprettet kontakt med andre skikjørere, avsluttet politiet operasjonen. De så på det som ikke sannsynlig at flere var tatt.

Det var i området opp mot Jiehkkevárri, Troms’ høyeste fjell, at skredet gikk. Været i Nord-Norge er strålende onsdag, noe som gjør at flere drar på fjellet.

– Med vær som nå er det masse folk i fjellet, sier Meland.

– Vi har hatt kontakt med melder som er i området, og det skal ha vært flere turfølger i samme område. Melder har sagt til oss at det er flere som ble delvis tatt av skredet, men kom seg ut av egen maskin, sier operasjonsleder ved Troms politidistrikt, Lars Meland, til TV 2.