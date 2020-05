I «Kompani Lauritzen»-episoden som sendes lørdag klokken 20:00, kan man se Kristian Ødegård nekte å utføre et såkalt militært baklengsstup.

Det som etter planen skulle være «kapteinens» måte å demonstrere hvordan stupet kunne utføres, blir det stikk motsatte.

TV-profilen står først urørlig på stupebrettet en god stund. Programleder Dag Otto Lauritzen (63) prøver å få Ødegård til å kjappe seg, men det utløser et aldri så lite utbrudd hos sistnevnte.

– Frykt eier ikke tid, brøler han i episoden.

Det ender med at han blir stående på fire meters høyde i omlag 40 minutter før han gir seg.

Frykt

Det er ikke ukjent at Ødegård har høydeskrekk, men tidligere har 47-åringen trosset frykten og hoppet i fallskjerm.

Han mener derfor at høydeskrekk ikke er eneste årsak for at han ikke klarte å gjennomføre stupet.

– Jeg er altfor inviklet i hodet til å kunne klare det.

Han sikter trolig til hvor unaturlig det føles å ikke kunne se hvor man lander, og la kroppen falle utfor en kant.

^ NEKTET: Kristian Ødegård nektet å hoppe. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Var på glid

Etter at alle kjendisene hadde dratt fra brygga, prøver produksjonsmedarbeiderne å overtale Ødegård til å prøve å stupe igjen.

– Hvis lydmannen gjør det først, så skal jeg gjøre det, svarer komikeren.

TV 2 har fått tilgang til ekslusivt bakom-materiale som viser denne situasjonen og at Lauritzen prøver å gi ham en peptalk.

Se klippet i videovidnuet øverst i saken.

Da han endelig var på glid og begynte å gjøre seg klar, kom beskjeden fra sidelinjen.

– De sikkerhetsansvarlige er borte. Vi får ikke gjort det.

For Ødegård, som er kjent for å ta HMS-reglene på alvor, ble denne beskjeden siste spiker i kisten, og han satt seg dermed i bilen og kjørte av gårde.