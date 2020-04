Det er registrert 20.302 smittede i Sverige. 2462 personer er døde og 1435 personer har fått intensivbehandling ved svenske sykehus hittil under pandemien.

Det er en økning på 107 døde siden tirsdag.

549 personer ligger inne til intensivbehandling på Svenske sykehus akkurat nå.

Det er et visst etterslep på innrapportering av døde i Sverige, med opp til ni dagers forsinkelse.

– Dette er definitivt ikke over. Dette er et virus vi må leve med lenge, sier statsepidemiolog, Anders Tegnell, under pressekonferansen.

Over halvparten av de døde er registrert i Stockholm.

Onsdag ble det kjent at en en 22 år gammel mann fra Stockholm som ikke var i noen risikogrupper døde etter å ha vært syk med korona i tre uker.

I tillegg døde en sykepleier i 40-årene ved Karolinska universitetssykehus i Stockholm brått. Sykepleieren jobbet med koronapasienter.

Dette dødsfallet etterforskes dødsfallet av svensk politi for mistanke om brudd på arbeidsmiljøloven.