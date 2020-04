Bjerkeli Grøvdal går ikke på rulleski for å ta opp kampen med Therese Johaug...?

– Si ikke det, sier hun spøkefullt.

– Jeg går faktisk litt på rulleski, jeg synes det er gøy, men kun på mølle innendørs. Jeg kjører intervalløkter i motbakke. Det er jo også litt skadeforebyggende. Det kan bli skader med for mye løping og med rulleski får jeg tatt noen hardøkter og får faktisk trent litt mer.

Og det trengs, for hun er på jakt etter å slette rekorder i historiebøkene. Det irriterer - og motiverer - at Grete Waitz og Ingrid Kristiansen fortsatt har flere norske rekorder i friidrett:

1500 m: 4.00.5 Grete Waitz satt i 1978

3000 m: 8.31.75 Grete Waitz 1978

5000 m: 14,37.33 Ingrid Kristgiansen 1986

10 000 m 30.17.74 Ingrid Kristiansen 1986.

– Ja, de to var gode og dette er ekstremt sterke tider som «står seg» internasjonalt selv i dag. Jeg ønsker jo at det er mitt navn som skal øverst på disse listene og jeg jobber med å få de slettet. Den jeg skal prøve meg på først er 3000 meter på Bislett i juni. Men, jeg skulle jo så gjerne ha hatt flere av rekordene.

– Betyr det at det haster for deg med å klare det, du blir 30 til sommeren?

- Neida, det har jo vist seg kvinnelige utøvere i kondisjonsidrett at de har sine beste år etter at de "bikker" 30 år. Ingrid Kristiansen er et godt bevis, hun satte sine rekorder etter at hun fylte 30. Så jeg har troen på at jeg også har mine beste år foran meg. Og at jeg i denne sammenhengen, altsåfor å ta rekordene, så har jeg god tid!

Dette er for øvrig Bjerkeli Grøvdals personlige rekorder på de nevnte distanser:

1500 m : 4.05.57

3000 m: 8.37.58

5000 m: 14.51.66

10000 m: 31.14.07

Selv om løpet på Bislett blir uten publikum og EM og og OL er avlyst så "depper" ikke Karoline Bjerkeli Grøvdal. Hun påstår at motivasjonen til å trene er der i fullt monn.

– Jeg skulle selvsagt på denne tiden hatt startnummer på brystet. 2020 virkelig skulle være det året med EM og OL, likevel, det ikke noe problem for meg at det blir OL først til neste år, jeg har tenkt å holde på noen år til. Men jeg savner det å få konkkurrere, særlig etter at sesongens forberedelser har gått så bra.

– Så bra at rekordene til Waitz og Kristiansen kan bli slettet?

– Jeg håper det, jeg begynner med å prøve meg på 3000 meteren.