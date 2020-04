Langhelgen blir ikke noe værmessig høydepunkt i Sør-Norge.

Et nedbørsområde trekker inn over Østlandet natt til fredag og fredag morgen. Samtidig synker temperaturen.

– Snøgrensen er på 200 til 400 meter, så man skal ikke se bort fra at det er hvitt på bakken mange steder på Østlandet fredag morgen. Man skal passe seg om man skal ut og kjøre bil, sier StormGeo-meteorolog Lillian Bergheim.

I løpet av fredag letter nedbøren over Østlandet, men samtidig er et nytt nedbørsområde på vei sørfra. Lørdag er det ventet perioder med nedbør, men da blir det i hvert fall regn og ikke snø.

Søndag får Østlandet pent vær, men det blir nordavind og kjølig.

Pent i nord

I Nord-Norge sørger en høytrykksrygg for veldig mye fint vær torsdag, med rolige vindforhold og sol stort sett overalt. Det er fortsatt kjølig med minusgrader om natten og temperaturer like over 0 grader på dagtid i Finnmark. I Troms er det litt mildere med 4-5 grader om dagen, og i Nordland blir det 6-7 grader på det meste.

Det fine været i Nord-Norge fortsetter fredag, men fra lørdag skyer det til i Nordland. Det vil komme litt nedbør sør for Bodø lørdag ettermiddag, men det er såpass mildt at nedbøren kommer som regn.

Søndag blir det stort sett opphold i Nordland. Indre strøk av Troms og Finnmark får litt nedbør, mest sannsynlig i form av sludd og snø. Det er fortsatt ikke snakk om at det blir noe særlig vind i landsdelen.

Kraftig vind

Midt-Norge får en mye fint vær torsdag, med sol og temperaturer opp i 11 til 13 grader både i Trondheim og Ålesund. Lenger sør på Vestlandet blir det en ganske skyet dag med mulighet for litt regn om ettermiddagen og kvelden.

Fredag og lørdag blir det litt sol og stort sett opphold på Vestlandet, men søndag ligger det an til at det blir nordvestlig vind og regnbyger.

Sør i landet blir det nokså kraftig vind torsdag.

– I fjellet sør for Hardangervidda og i kystområdene lengst sør i Rogaland og i Vest-Agder er det snakk om østlig sterk kuling torsdag morgen og formiddag. Det er ganske kraftig til å være slutten av april, så det kan være greit å være obs på, sier Bergheim.