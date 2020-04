Eks-politispaner om pågripelsen: – Motsatt av det jeg ville gjort

– Slik jeg forstår det, er dette en planlagt pågripelse. Det vil si at en aksjonsleder har planlagt dette, og at dette er veldig gjennomtenkt, sier tidligere politispaner Johnny Brenna til TV 2.

Hagen ble pågrepet i bil på vei til jobb tirsdag morgen. Flere har stilt spørsmål ved hvorfor pågripelsen ikke skjedde i Hagens bolig i Sloraveien.

Også Brenna forteller at han stusser over beslutningen om å pågripe 70-åringen på denne måten.

– Jeg har vært med på ganske mange pågripelser selv, både planlagte og ikke planlagte. Det man ønsker i en slik fase er at det skal være trygt, at vedkommende ikke skal kunne stikke eller kaste fra seg bevis, og at det ikke skal skape publisitet, sier han.

– Skjønner ikke pågripelsen

Brenna mener ikke at politiet klarte dette under pågripelsen tirsdag.

– Det som skjedde i går, hvor han har fått lov til å kjøre i bil, og blir pågrepet gjennom blålys og sperring, er det motsatte av det jeg ville gjort, for da mister du kontrollen, sier han, og legger til:

– Han får satt seg inn i en bil og i verste tilfelle kunne han gitt bånn gass og stukket av og kastet fra seg bevis, og det kunne ha skjedd enda mer. Jeg skjønner ikke den pågripelsen.

– Fremstår som noe har skjedd

Politiet har hatt Tom Hagen under oppsikt over lengre tid. Han kom og gikk til og fra boligen i Sloraveien til relativt faste tider.

– Hvordan ville du ha gjort det, hvis du skulle planlagt aksjonen i går?

– Jeg ville hatt to til tre sivile politifolk stående i området. Man hadde hatt post så man kunne se utgangen. I det han låser seg ut av døra kunne det vært en stille og rolig, kontrollert pågripelse uten noen form for risiko og det hadde ikke vært publisitet i det hele tatt, sier han.

– For meg fremstår det nesten som at det har skjedd noe på sparket som har endret planene her, og at de har måtte iverksette det tiltaket som de gjorde, legger han til.

– At de fikk dårlig tid?

– Et eller annet rundt det, ja.

– Har brukt verktøykassen

Tirsdag er Tom Hagen på plass i Nedre Romerike tingrett, der han fremstilles for varetektsfengsling. Han er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone Anne-Elisabeth Hagen.

Etter at Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra ekteparets bolig på Fjellhamar 31. oktober 2018, var politiets hovedhypotese lenge at hun hadde blitt kidnappet. Årsaken var blant annet at det ble funnet et brev hvor det ble fremsatt alvorlige trusler samt krav om løsepenger.