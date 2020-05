Så langt er det den lille og særpregede i3 som er eneste elbil fra BMW. Men den får snart selskap av en rekke nye modeller.

I 2023 skal BMW-konsernet nemlig tilby minst 25 ladbare modeller, hvor halvparten er helelektriske.

Først ut i denne nysatsningen er en elektrisk utgave av dagens X3. Den lanseres i løpet av året, og vi vet allerede en god del om nykommeren.

Noen offisielle bilder av iX3 har vi derimot ikke sett fra BMW ennå.

Kutter omdiskutert grill

Nå bringer imidlertid flere medier ukamuflerte biler av nyheten som har lekket ut. Blant de første som har delt bildene, er den spanske Instagram-kontoen «Cochespias».

Uten å kunne konstatere med 100 prosent sikkerhet at dette er BMWs egne bilder, er det i alle fall svært mye som tyder på akkurat det.

Bilen er registret på tyske skilter fra München, dessuten kjenner vi igjen flere elementer fra den kamuflerte utgaven – som har vært på test i Nord-Sverige tidligere i vinter.

Basert på de nye bildene, er det ingen store overraskelser å spore. Her er eksteriøret slik som forventet. Men i motsetning til konseptbilen, har BMW droppet den sammensmeltede grillen. Her er det i stedet to adskilte BMW-nyrer – slik vi kjenner grillen i dag.

Årsaken til at BMW snur, skal rett og slett være etter kritikk av designet.

– Etter tilbakemeldinger har vi valgt å gå vekk fra denne grillen, sa BMWs designsjef Domagoj Dukec tidligere i år.

Dette er etter alt å dømme et av de første offisielle bildene av iX3 – lekket på nett før tiden...

Audi-filosofi?

Som de nye bildene avslører, er det tydelig at BMW ønsker at iX3 skal ligne mest mulig på vanlige X3. Det bekrefter hele karosseriformen og designelementene. Slik sett følger BMW e-trons og Audis designfilosofi – om at elbilen skal se mest mulig ut som en «vanlig» bil.

Dette er litt i motsetning til Mercedes EQC. De har valgt å skille designet tydelig fra GLC – som bilen bygger på.

Det er mest av alt felgene på nye iX3 som skiller seg ut eksteriørt. Bilen har også andre fangere, sideskjørt og grill – med blå detaljer. Sistnevnte for å understreke at dette er en elektrisk bil.

BMW iX3 får en rekkevidde på over 440 kilometer, målt etter ´WLTP-målemetoden. Batteripakken er på 74 kWt nettokapasitet.

Får ikke 4x4

Det er mye som ligger til rette for at iX3 blir en svært interessant bil for det norske markedet.

Samtidig vil den nok skuffe noen på ett område: Bilen får ikke firehjulsdrift. Liten, eller ingen, etterspørsel etter dette på det internasjonale markedet skal være en sentral forklaring, ifølge BMW.

Fokuset på en mest mulig effektiv drivlinje, utgjør også deler av forklaringen.

Felgene er designet for minst mulig luftmotstand.

Lanseres i år

Rekkevidden er oppgitt til 440 kilometer – med en batteripakke på 74 kWt.

Til sammenligning har Mercedes EQC og Audi e-tron en rekkevidde på 417 og 436 kilometer – med en batteripakke på henholdsvis 80 og 95 kWt. Her handler det naturligvis om både plass (batteripakkene krever mye av det) og vekt.

Når det er sagt, er iX3 modellen med minst krefter av disse. Elmotoren leverer 286 hk mot 408 hk i EQC og e-tron.

Nye iX3 lanseres i løpet av året, og vi tipper det ikke er altfor lenge til at også BMW slipper de første, offisielle bildene av nykommeren.

Slik ser konsept-utgaven av iX3 ut.

