Designer Mona Alice Hansen fra Moss elsker gamle gjenstander og kunst. Hun har kasser på kasser med ting – og ikke alltid helt oversikt.

– Jeg har litt samlemani. Er det noe jeg faller for, eller noe som fenger, så kjøper jeg det gjerne, sier hun til TV 2.

For et par år siden falt Hansen for en 60-talls lampe med et gammelmodig utseende. Den ble med henne hjem fra brukthandleren, men havnet aldri på veggen.

Siden den gang har den vært oppbevart i en eske.

– Nå har jeg endelig fått tid til å gå gjennom gamle skatter som jeg har hatt liggende, sier 34-åringen som er bosatt i Oslo.

SPESIELL LAMPE: Ser du hva det ligner på? Foto: Privat

Forstod ikke den enorme interessen

Hansen la lampen på et bord, knipset i vei med mobilen, og la den ut for salg på markedsplassene Tise og Finn.no. Prisen satt hun til 300 kroner.

– Da jeg våknet dagen etterpå forstod jeg ingenting. Jeg hadde plutselig fått veldig mange meldinger i innboksen på Finn.no. Den første jeg leste var fra en mann som utbroderte veldig om hans tanker rundt kunsten. Jeg tenkte: «Hva i alle dager snakker du om?».

FINN-MELDING: Hansen måtte klø seg i hodet da hun leste denne meldingen.

Hansen forteller at hun etter hvert forstod at det var flere som hadde sett det samme som mannen i den første meldingen.

Nemlig at lampen hennes lignet på et brukt bind.

– Jeg så det virkelig ikke selv. Jeg har hatt lampen en god stund, men aldri tenkt over det. Det er morsomt at jeg som designer selv ikke klarte å se det, sier og hun flirer.

Tar av på sosiale medier

Det var en venninne som gjorde Hansen oppmerksom på at lampen hadde fått bein å gå på i sosiale medier. Instagram-kontoen Naa_koser_vi_oss delte Hansens Finn-annonse med alle sine 289.000 følgere.

– Jeg fikk den tilsendt av en venninne, og måtte inn for å lese alle kommentarene. Det er veldig morsomt at den har blitt en så stor snakkis. Det er fint å kunne bidra, sier hun.

Hansen solgte den mye omtalte lampen til den første som meldte sin interesse – dette før den ble et stort samtaleemne.

– Tror du kjøper har fått med seg hva den ligner på?

– Det vet jeg faktisk ikke. Jeg vet ikke om hun er klar over det. Lampa er allerede på vei i posten. Kanskje jeg burde sende henne en melding og si at hun har fått seg en kjendislampe, avslutter Hansen.