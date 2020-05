Slik ble Tom Hagen (70) milliardær

Ifølge Kapital er Tom Hagen (70) god for opp mot to milliarder kroner. Litt enkelt kan man si at Hagen er en kraftmilliardær, som også har en del næringseiendommer i Lørenskog- og Lillehammer-området.

Men det var innen eiendom han tjente de første par hundre millionene.

Lei av å gjøre andre rike

Som nyutdannet ingeniør fra Jaren i Hadeland slo Tom Hagen seg ned på Roa, nordøst for Oslo.

Kona Anne-Elisabeth jobbet som hjelpepleier, mens han drev som ingeniør innen byggtjenester.

– Jeg utviklet en modell for byggadministrasjon som var veldig effektiv, fortalte Tom Hagen i et intervju med Kapital.

POST: Tom Hagens postkasse i Sloraveien. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– I femten år levde jeg på honorarer, og jeg så at jeg gjorde noen mennesker rike. Jeg plukket hundretusener, mens de tok millioner. Så til slutt bestemte jeg meg for å begynne å bygge for meg selv, sa Tom Hagen.

Flyttet til Lørenskog

Ekteparet Tom Hagen flyttet til Lørenskog i 1982. Det var her, i et ganske uskjønt område langs motorveien fra Ellingsrud og innover mot Strømmen, at Hagen skapte sin første formue.

Langs Solheimsveien i Lørenskog bygget han flere kostnadseffektive næringseiendommer, som etter hvert gav solide leieinntekter til selskapet Tom Hagen Eiendom.

SELSKAP: Tom Hagen Eiendom AS på Lørenskog. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Forretningsforbindelser fra den tiden betegner ham også som ekstremt kostnadfokusert og en hard forhandler, personlig nøysom og svært lite glad i å oppta gjeld.

HOTELL: Tom Hagen satset stort på eiendommer i Lillehammer og Kvitfjell. Han eier blant annet Kvitfjell Hotell. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Krise på Lillehammer

Under eiendomskrisen på begynnelsen av 1990-tallet var det få prosjektmuligheter i Norge. Med 60 millioner i kontanter og nesten ikke gjeld, bestemte sportsinteresserte Tom Hagen seg for å satse på Lillehammer-området, som var tildelt olympiske leker i 1994.

– Jeg var førti år, hadde veldig mye penger, og ville prøve på noe annet, sa han senere til Kapital.

– Det ble investert milliarder i infrastruktur, og min tanke var at det ville øke verdien sentralt i Lillehammer, sa Hagen.

Men der tok Hagen feil. Etter å ha investert et par hundre millioner i Lillehammer bygårder og tomter på Kvitfjell, falt området ned i det man kan kalle en postolympisk depresjon. Hagen var faktisk i ferd med å gå likviditetskonkurs, men slapp unna ved å selge unna et verdifullt tomteområde til det Hagen selv mente var skampris.

BYGÅRD: Tom Hagen eier flere gamle bygårder i Lillehammer. Foto: Harald Chr. Eiken / TV 2 INVESTERTE: Tom Hagen investerte et par hundre millioner i bygårder på Lillehammer. Foto: Harald Chr. Eiken/ TV 2

Skjøt gullfuglen

Etter bommen i Lillehammer-området, har det meste gått den rette veien for Tom Hagen. Den største eiendomsgevinsten kom som følge av et samarbeid han hadde inngått med en lokal bonde i Lørenskog på midten av åttitallet.