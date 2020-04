– Jeg ble redd, sa rådsmedlem Trude Drevland, mens rådsmedlem Vebjørn Selbekk mente legen skremte befolkningen, skriver Medier24.

Legen skisserte opp dramatiske konsekvenser dersom det ikke ble tatt drastiske grep snarlig.

Flere rådsmedlemmer er sterkt kritiske. En mindretall mener imidlertid at det var riktig å slippe Nyborg til.

NRK-redaktør Knut Magnus Berge mente også at det var riktig å ha henne med, men tok selvkritikk på at de burde lagt det opp slik at hun ble møtt med relevante motreaksjoner tydeligere.

(©NTB)