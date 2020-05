Byggebransjen med nytt «verktøy» mot oppdragstørke under koronakrisen

Han forteller at alle bilene nå er utstyrt med munnbind, hansker og rikelig med antibac.

Inne i tomannsboligen viser Thomas Eeg hva han ønsker å få fikset.

– Hva tenker du som kunde om situasjonen?

– Foruten familiemedlemmene er dette de første som kommer på besøk her i huset og vi er opptatt av at man forholder seg til reglene, men jeg opplever er svært betryggende, sier Eeg.

Frykter lavere ordrereserve

En av de store bekymringene til byggenæringen er ordrereserven til bedriftene.

– Dagens byggeproduksjon ble avtalt før krisen rammet Norge, bedriftene melder tilbake nå at de trenger påfyll av ordreboken nå før sommeren for ikke å gå på en smell til høsten, sier Jon Sandnes.

Han mener det offentlige må påse at det ikke blir en ordretørke som kan føre til kroken på døren for mange.

– Det vil derfor være helt avgjørende om vi skal klare å holde hjulene i gang at blant annet kommunene blir styrket slik at vedlikeholdsprosjekter som gagner hele samfunnet kan igangsettes, og at vi får tiltak som bidrar til å stimulere privatmarkedet, sier han.

Den siste medlemsundersøkelse som er gjennomført bekymrer Sandnes.

– Nesten halvparten av bedriftene i næringen svarer at de har hatt fall i omsetningen. Byggenæringen blir rammet hardere på sikt enn mange andre næringer. Derfor er det viktig å få på plass tiltak nå for at vi skal klare å fortsette å holde hjulene i gang over sommeren, avslutter han.