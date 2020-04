– TUSEN TAKK!!

Slik starter Facebook-innlegget til kjendiskokken Trond Moi, publisert onsdag.

Moi kan nemlig melde at han starter opp ny restaurant på Fiskebrygga i Kristiansand, etter nyheten om konkursen tidligere i år.

Det var Fædrelandsvennen som først omtalte saken.

Takknemlig

I mars annonserte Trond Moi at han må melde oppbud i Bølgen & Moi Kristiansand.

En da opprørt Moi, fortalte i et intervju med Dagens Næringsliv at det ikke var mulig å drive restauranten lenger. I et innlegg på sin Facebook-side skrev han at koronaviruset var mye av grunnen til nedleggelsen. Nå har lykken snudd, og det er en fornøyd Moi som kan melde om åpning av ny restaurant.

– Jeg er så heldig at Kurt Mosvold, banken, ansatte og leverandører heier på meg ennå og har vært med å gjøre det mulig for meg å åpne igjen! skriver den profilerte kokken i det nylige Facebook-innlegget.

Får nytt navn

Moi melder at oppstarten av restauranten vil skje 8. mai.

– Fredag 8. mai er vi igang igjen! Har ikke landet navn ennå, men blir nok en herlig blanding av hos Moi, Moi eller som hos Moi. Nå skal jeg stå på egne bein etter 25 år med Bølgen.

Restaurantkonsernet Bølgen&Moi AS omsatte i fjor for totalt 114 millioner kroner med et driftsunderskudd på 0,3 millioner kroner og 1,8 millioner kroner i resultat før skatt.

Restauranten i Kristiansand har vært en del av kjeden Bølgen & Moi, som i år feirer 25-årsjubileum.

– Det har vært en fantastisk reise med Toralf Bølgen og alle andre Bølgen&Moi-eiere som alle har en helt spesiell plass i hjertet mitt! Men alt har sin tid.

Blir eneeier

I februar ble det underskrevet en avtale som gikk ut på at eierne Toralf Bølgen, Trond Moi og Harald Bergen skulle dele opp restaurantene. Moi skulle da trekke seg ut av partnerskapet og drive restauranten i Kristiansand videre under samme navn. Så kom koronakrisen.

Det er eiendomsinvestoren Kurt Mosvold som eier bygget Bølgen og Moi har holdt til i gjennom snart 20 år, som Trond Moi nå overtar som eneeier, melder DN.

– Nå vil jeg sammen med en fantastisk gjeng her i Kristiansand med Stian Tungland i spissen, gode nære venner og familie skaper min egen lille sjelerestaurant der vi håper gjestene våre blir våre venner, skriver Moi.