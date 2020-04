God Morgen Norges grovbrød:

Brødene holder seg best hvis de oppbevares i kjøleskap. Brødene egner seg godt til frysing. Del eventuelt brødene i to før de legges i fryseboksen og ta opp brød for 1-2 dager av gangen.

Denne deigen skal være som en tykk grøt på konsistens. Deigen fordeles i smurte former etter forheving, det vil si at den ikke skal eltes og formes på bakebordet.

Dette trenger du:

Ca. 1 kg sammalt hvete, grov, begynn med 900 g

250 g fin sammalt rug

7 dl kruskakli/hvetekli

1 dl linfrø

1 dl sesamfrø

1 dl solsikke kjerner

1-2 dl hvetemel

2 ts salt

14-15 dl sur skummet melk/yoghurt naturell + vann

75 g gjær

2 brød i 1 ½-2 l former

Slik gjør du:

Bland sammen alt det tørre (bruk 1 dl hvetemel). Varm væsken til den er finger varm. Løs opp gjæren i litt av væsken og tilsett væsken i det tørre. Elt godt sammen til grøtaktig tykk deig, tilsett eventuelt resten av hvetemelet. Elt deigen 8-10 minutter i kjøkkenmaskin. Tilsett mel til passe konsistens.

Dekk bakebollen med plast og sett til heving i ca. 1 time. Elt deigen sammen på nytt, dekk bakebollen med plast og la deigen heve ca. 30 minutter. Ha deigen over i godt smurte former (bunnen på formen dekkes med en strimmel bakepapir). Dekk formene med et klede og la brødene heve ca. 30 minutter.

Varm stekeovnen til 225 grader. Sett brødene inn på nederste rille og senk temperaturen til 200 grader. Stek brødene 50 minutter til 1 time. Avkjøl på rist.

Tips:

Sesamfrø og solsikkekjerner kan erstattes av hakkede valnøtter og gresskarkjerner og brødet får en helt annen smak.