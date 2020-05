Livet etter Idol – dette gjør deltakerne i dag

I 2003 gikk talent-konkurransen Idol på norske TV-skjermer for aller første gang.

Siden den gang har stjerner som Kurt Nilsen, Tone Damli og Astrid S blitt oppdaget gjennom programmet og startet artistkarrierer de har kunnet leve av i ettertid.

Nå er programmet inne i sin ellevte sesong på TV 2. På fredag skal årets vinner kåres, en seier som kan bety muligheter for platekontrakter og videre berømmelse.

Den harde musikkbransjen er riktignok nådeløs, og ikke nødvendigvis noe alle artister klarer å leve av på fulltid.

Vi har tatt en prat med fem tidligere deltakere, som alle sjarmerte det norske folk da de var med i sangkonkurransen helt i starten av det norske Idol-eventyret – og som gjør helt ulike ting idag.

Idol-vinnere Sesong 1 (2003) Kurt Nilsen (Vinner) Gaute Ormåsen Sesong 2 (2004) Kjartan Salvesen (Vinner) Margaret Berger Sesong 3 (2005) Jorun Stiansen (Vinner) Tone Damli Aaberge Sesong 4 (2006) Aleksander Denstad With (Vinner) Jonas Thomassen Sesong 5 (2007) Glenn Lyse (Vinner) Bjørn Johan Muri Sesong 6 (2011) Jenny Langlo (Vinner) Vegard Leite Sesong 7 (2013) Siri Vølstad Jensen (Vinner) Eirik Søfteland Sesong 8 (2014) Ingvar Olsen (Vinner) Jørn Trollebø Kvalheim Sesong 9 (2016) Marius Samuelsen (Vinner) Norah Benatia Sesong 10 (2018) Øystein Herkedal Hegvik (Vinner) Kristian Raanes Sesong 11 (2020) Finalister: Mari Eriksen Bølla, Oda Gondrosen og Tore Pedersen

Gaute Ormåsen (37)

(2. plass i 2003)

Ormåsen var 20 år da han nesten sang seg til topps i konkurransen det første året, kun slått av Kurt Nilsen. I dag er han takknemlig for at han meldte seg på.

– For meg har Idol betydd veldig mye. Det var den plattformen jeg fikk vist meg frem på, som gjorde at folk fikk vite hvem jeg var, og hva jeg kunne, forteller den i dag 37 år gamle sangfuglen til TV 2.

SPENNING: Gaute Ormåsen og Kurt Nilsen i landets første Idol-finale i 2003, ledet av Thomas Numme og Harald Rønneberg. Til slutt ble det Nilsen som trakk det lengste strået.

Noen år etter deltakelsen i programmet hadde Ormåsen ny suksess, og solgte blant annet til gull med låten «Kjærlighet er mer enn forelskelse».

Han har deltatt i flere norske TV-programmer, sunget i Melodi Grand Prix to ganger og debuterte faktisk også som skuespiller i «Hotel Cæsar» i 2009, med en rolle som musikeren «Marius Nordheim».

STJERNE: Gaute Ormåsen under en konsert på Tusenfryd med flere Idol-deltakere, i 2003. Foto: NTB scanpix.

I de seneste årene har sangfuglen fra Brumunddal hatt tett samarbeid med artister som Christian Ingebrigtsen, Trine Rein og Aleksander Rybak. Han anslår også å ha jobbet like mye både som låtskriver og artist, og har blant annet produsert flere barnesanger på oppdrag.

Samtidig forteller han noe overraskende.

– For å være helt ærlig så føler jeg ikke at artistkarrieren min har løsnet før nå de siste årene, sier 37-åringen og utdyper.

– Drømmen min har egentlig aldri vært å stå på store scener, det har nok heller vært å høre mine egne sanger på radio. Men den eneste måten å overleve på er å dra ut og spille, for det er jo der man kan tjene penger stort sett.

For øyeblikket nyter tobarnsfaren at låta hans, «In Your Eyes», troner høyt på hitlistene i Europa, etter at den tyske DJ-en, Robin Schulz tok den i bruk.

– Det er jo egentlig først nå jeg føler at jeg har oppnådd drømmen min, sier Ormåsen, som selv tidligere har spilt på scener av alle størrelser, foran alt fra 100.000 mennesker til 20 personer i salen.

Han tror grunnen til at han har overlevd på musikken uten å ta andre jobber i tillegg, er at han har tatt på seg de mindre jobbene innimellom.

– Uansett hvor du kommer fra, om det er Idol eller noe annet, så er det veldig få som klarer å holde en artistkarriere hvor du er på toppen av VG-lista år etter år. Det viktigste er at det dukker opp folk som kan synge og har et talent, for det er det viktigste du har når du ikke er populær lenger. Da vil du uansett få små oppdrag i bryllup og begravelser, 50-årslag, små firmalag eller eventer, sier han.

David Pedersen (33)

(3. plass i 2003)

Hakk i hæl bak Kurt Nilsen og Gaute Ormåsen, kapret den da 17 år gamle David Pedersen tredjeplassen i sangkonkurransen. Det var han svært fornøyd med, da han ikke engang hadde meldt seg på Idol selv.

– Jeg ble på en måte tatt med inn i den verdenen gjennom min stemor, som hadde meldt meg på fordi hun syntes at jeg sang så fint. Vi hadde en musikk-klasse på ungdomsskolen og hun syntes at jeg sang så flott da, og jeg spilte også i band i mange, mange år, så hun tenkte at det kanskje var en kul ting å gjøre. Men jeg hadde jo aldri tenkt på det selv, forteller Pedersen til TV 2.

Se Pedersens audition her:

Etter den korteste auditionen programleder Thomas Numme mente han hadde sett i sitt liv, var Idol-eventyret igang for 16-åringen. Et eventyr Pedersen idag er lykkelig over å ha fått være med på.

– Det var en vanvittig morsom erfaring å få, med tanke på at man fikk prøve seg som artist og utforske den kunstneriske sida si. Og så fikk jeg opplæring i sang- og sceneteknikk, noe som var utrolig god kunnskap å få som kommende artist. Ikke minst har de mange erfaringene mine fra scenen gjort meg bedre, tryggere og mer sikker som artist, sier den blide nordlendingen.

Etter sangkonkurransen fulgte en rekke år med turnéer, konserter og en kontrakt med Sony som førte til utgivelse av albumet «Wild at heart» og flere singler med bandet «Carnival».

– Den perioden hvor vi liksom levde livet som artist, det var helt fantastisk. Det er den beste tiden jeg har hatt i livet mitt antageligvis!

– Bortsett fra giftemål og barn da, korrigerer han raskt og ler.

Etterhvert begynte Pedersen å studere Kultur og Ledelse på BI ettersom han ønsket mer innsikt i bransjen. Det førte senere til jobb som produktsjef hos Universal Musics internasjonale avdeling, en rolle som blant annet innebar prosjektledelse og pressehåndtering for Marcus og Martinus.

IDOL-DAVID: David Pedersen vil alltid ha en bit kjærlighet for musikk og musikkbransjen, selv om han i dag jobber med noe annet. Foto: Privat.

I dag jobber ikke 33-åringen direkte med musikkbransjen lenger, men med «digitale strategier og økosystemer» i designbyrået ANTI. Likevel hender det at han støter på musikk-prosjekter der også, og nevner blant annet et av firmaets nyligste prosjekter, «Karantene Scene», som et eksempel på det.

– De linjene der er veldig korte, uansett hvor jeg går hen så faller jeg likevel tilbake til musikkbransjen på et vis. Og det føles riktig, for det er jo der mitt opphav er. Jeg vil alltid ha et kjærlighetsforhold til musikk og til musikkbransjen, sier Pedersen som ikke har direkte planer om et comeback som artist med det første.

Nordledningen har for øvrig slått seg til ro med kone og to barn, på et idyllisk småbruk på Eidsvoll. Han forteller at paret alltid hadde drømt om et småbruk, ettersom begge har vokst opp på landlige kår og med nærhet til natur.

De hadde nettopp flyttet inn i en nyoppusset leilighet, da kona plutselig fikk opp småbruket via autosøk på Finn.no.

– I det øyeblikket vi kjørte opp oppkjørselen, da hadde hun bestemt seg for at hun skulle ha det småbruket. Så var det bare å fikse de finansierings-papirene med en gang. Da var det ingen vei tilbake, ler Pedersen og legger til:

– Nå har vi to hester, fem kyllinger, to hunder og én katt, så det er ordentlig zoologisk hage ute og går nå. Det er veldig, veldig hyggelig å kunne våkne til fuglekvitter og ha naturen rett utenfor døra.

DRØMMEN: I dag er David Pedersen 33 år, gift og far til to små gutter. Familien realiserte nylig drømmen om småbruk, og har både hester, kyllinger og katt. Foto: Privat.

Det er kanskje ingen stor overraskelse at Pedersen er opptatt av sang og musikk på fritiden. Han synger ofte og lager musikk sammen med de to sønnene, og prøver å lære dem å spille instrumenter.

– Men det folk kanskje ikke vet er jo at jeg har blitt et råskinn på å lage brød, eller at jeg brygger eget øl, skyter han inn, men presiserer at det ikke er snakk om noe mikrobryggeri.

– Nei nei nei, er du gal, jeg er ikke blitt Aass, ler han.

Jorun Stiansen (36)

(1. plass i 2005)

To år etter første Idol-runde, skapte 21 år gamle Jorun Stiansen og 17 år gamle Tone Damli (32) seerrekord, med hele 1 475 000 TV-seere på TV 2, da de møttes i finalen den 20.mai. Til slutt vant Stiansen, med 55 prosent av stemmene.

– Det vil alltid være spesielt for meg å snakke om Idol, for det var jo min «Willy Wonka-billett» inn til det underholdnings-sirkuset som jeg hadde hatt lyst til å være i siden jeg var tre år, og elsker å være i, sier Stiansen til TV 2 og fortsetter takknemlig:

– Det har gitt meg muligheten til å oppleve så utrolig mye forskjellig av både folk og Norge. Nei, jeg er utrolig heldig og alle de tingene jeg har gjort kan jeg jo takke Idol og det publikumet for, så jeg er utrolig stolt og ydmyk altså.

«HEILT SINNSSYKT»: Jorun Stiansen i det legendariske TV-øyeblikket da det ble avgjort hvem som vant Idol, 2005: – Det e heilt sinnssykt, utbrøt hun på ekte Vennesla-dialekt.

Den livlige Vennesla-jenta husker godt dagen da tilværelsen gikk fra å være ukjente Jorun i den lille hjembygda, til helside i VG med tittelen: «Norges nye sjarmtroll».

– Det tok jo helt av. Sånn vet jeg det var for Tone også. Folk kom og skulle ha bilde, de ropte og de skulle stå på siden av deg, altså det var «mayhem». Vi hadde jo egne securityvakter, vi hadde egne sjåfører, når vi kjørte til konserter så kjørte vi helikopter rundt i Norge for å rekke alle signeringene. Og for Alejandro var det jo nesten litt Bieber-tendenser. Det er det feteste, og sykeste, jeg har opplevd i mitt liv, ler Stiansen.

I likhet med de foregående deltakerne, fikk Jorun også surfe flere år på Idol-bølgen og reiste landet rundt på turnéer, konserter og gav ut album. Hun var med på realityprogrammer, steppet inn som programleder for Charlotte Thorstvedt på MTV og ville helst gjøre alt hun kom over. Plutselig sa det stopp.

– Det enorme trykket, og forventningspresset som jeg satte til meg selv fordi jeg ville levere til de grader, ble for mye for meg akkurat der og da. Det satte seg rett på stemmebåndene, så jeg trengte en pause, sier hun og forteller at hun ofte kunne snakke seg stemmeløs på kort tid, som for eksempel en vanlig lunsj.

TRENGTE PAUSE: Jorun Stiansen trengte en pause etter en lengre periode med Idol-sirkuset. Her er hun hjemme i sofaen, i Grimstad. Foto: Privat.

Til slutt bestemte hun seg for å vende hjem til Vennesla for å bli frisk og «få kontakt med seg selv».

Dermed tok Stiansen et pauseår, hvor hun tok PT-utdannelse og jobbet som barne- og ungdomsarbeider på et aktivitetshus i hjembygda. Sistnevnte arbeid fant hun så givende at hun ble værende i fire ekstra år. Deretter kjente Jorun at det rykket i sirkusfoten og takket ja til Skal vi danse og en rekke andre realityprogram igjen.

I 2010 flyttet 36-åringen til Grimstad med samboeren og Wakeboard-kjæresten, Egil Furre.

Stiansen jobber nå hovedsakelig som ambassadør, sammen med Tom Stiansen i Postkodelotteriet, der de samler inn penger til WWF og SOS Barnebyer, men er også aktiv på sosiale medier som YouTube og Instagram. Jobben som personlig trener er for øyeblikket lagt litt på is på grunn av korona-situasjonen.

Musikkinteressen har ikke blitt borte, men Stiansen føler at tiden ikke strekker helt til for alt hun har lyst til å gjøre.

– Jeg får litt noia, for jeg har absolutt kjempelyst til å gjøre mer med musikken og gi ut et album som jeg kan være kjempestolt av, men så er jeg så himla treg når jeg koser meg, ler den blide sørlendingen og understreker at hun koser seg ekstremt med jobben i Postkodelotteriet.

BALANSETRENING: Jorun og kjæresten, Egil, driver en Wakeboard-park i Løddesøl, Arendal. Foto: Privat.

Sammen med kjæresten, Egil Furre, driver Jorun Stiansen én av totalt fire wakeboardparker i Norge. Parken ligger i Løddesøl i Arendal kommune, og er åpen for alle som ønsker å stå på Wakeboard, surfe og bade.

Den store parken har kiosk og tribune, og ifølge Stiansen selv arrangerer de også treninger og konkurranser, noe det er grunn til å tro at de har god peiling på ettersom Furre har fire NM-titler i Wakeboarding bak seg.

– Det er veldig artig. Han er jo også veldig aktiv, så vi trener mye og er der oppe og utvikler området stadig. Jeg har jo ikke hage, så det blir wakeboardparken som er hagen min, ler hun.

Alejandro Fuentes (32)

(3. plass i 2005)

I samme «Idol-kull» som Stiansen, var også en annen sørlending som gjorde seg godt bemerket. Den daværende 17 år gamle hjerteknuseren, Alejandro Fuentes fra Kristiansand, havnet på tredjeplass bak Stiansen og Damli.

– Det betydde jo egentlig alt, hele karrieren min startet jo der. Hadde jeg ikke vært med på det, så hadde jeg ikke vært der jeg er nå, forteller Fuentes til TV 2.

Sangfuglen gav ut flere kjente låter i etterkant av Idol-deltakelsen, som for eksempel «Stars», «Sail Away» og «Hell If I», for å nevne noen. Han er derimot ikke helt sikker på hvordan han ville kommet seg opp som artist dersom han ikke hadde meldt seg på konkurransen.

– Jeg har alltid vært den som bare tar ting litt på sparket og følger strømmen. Jeg hadde nok funnet en annen vei inn, men jeg tror ikke jeg hadde fått den lærdommen så tidlig og så kjapt på en måte. Så det er jo fordelen, mener han.

Året etter Idol-deltakelsen teamet han opp med Kurt Nilsen, Espen Lind og Askil Holm og lagde hitene «Boys of Summer» og «Hallelujah». Sistnevnte ble forøvrig utpekt til «Årets hit» under Spellemannsprisen 2006.

SPELLEMANNSPRISEN: Fuentes mottar prisen for «Årets hit» sammen med bandkolleger Espen Lind, Kurt Nilsen og Askil Holm i 2006. Foto: NTB scanpix.

Siden den gang har har Fuentes jevnlig produsert og gitt ut musikk frem til i dag. Han startet også å produsere i eget studio hjemmefra for noen år siden. For moro skyld har Fuentes samtidig utdannet seg til personlig trener og tatt ulike sidejobber i barnehage, klesbutikker og vært Foodoora-bud.

I 2014 giftet han seg. Paret fikk sin første sønn i 2016 og venter en ny baby nå i juli.

– Det er mye som skjer på 15 år, så det er gøy, smiler den blide sørlendingen.

Fuentes har reist svært mye og elsker å oppleve nye kulturer. På en reise til Miami og Cuba for et par år siden begynte han å synge på spansk, noe han har fortsatt med siden. Han har også fått spanske fans.

– Det er litt gøy å se at det er publikum der ute også, ikke bare i Norge. Det er jo litt annerledes å bygge det enn her hjemme da, men det er gøy se hvor man kommer, sier Fuentes sine nye spanske tekster.

Jonas Thomassen (31)

(2. plass i 2006)

Du husker kanskje den jevne finalen i 2006 mellom Aleksander Denstad With og Jonas Thomassen? Til slutt ble det klart at With hadde fått 55 % av stemmene og stakk dermed av med seieren. Thomassen hang ikke med leppa av den grunn, og er idag veldig takknemlig for at han meldte seg på.

– Jeg sitter jo akkurat nå og planlegger det nye prosjektet mitt sammen med den samme manageren jeg fikk etter Idol, så det betydde jo at jeg fikk litt kontakter i bransjen som jeg fortsatt samarbeider med idag, sier Thomassen til TV 2 og legger til:

– Jeg synes det var veldig kjekt å være med på Idol. Det var en veldig fin døråpner på mange måter, så er veldig glad i den tida og alle de folkene som jobbet med det.

SPENTE: Jonas Thomassen og Aleksander Denstad With før resultatet var klart i Idol-finalen 2006. Foto: NTB scanpix.

Han er usikker på hvor veien hadde gått dersom han ikke meldte seg på, men er ganske sikker på at én ting:

– Jeg hadde nok drevet med musikk og spilt i litt ulike band uansett, men for min del har det i hvert fall vært en fordel, mener 31-åringen.

Etter Idol-deltakelsen fikk Thomassen gitt ut plater og spilt konserter. Deretter tok han seg en god pause fra Norge, og nøt livet på Bali istedet.

– Det ble mange år på Bali hvor jeg drev en bar, surfet og skrev litt musikk, forteller han.

Da han kom hjem igjen, tok han tak i musikken igjen og teamet opp med sin gode kompis, Vidar André Grødset Mohaugenen, bedre kjent i ettertid som artisten «Vidar Villa».

– Planen var at han skulle være frontfigur og jeg skulle være litt bakmann. Det er det som har vært og er 100%-jobben min nå, siden 2016. Vi opptrer sammen, skriver sammen og jobber sammen som et lite plateselskap, sier Thomassen og forteller samtidig at lillebroren, Martin Thomassen, også er med som pianist og låtskriver i gruppa.

GODE VENNER: Jonas Thomassen og Vidar André Grødset Mohaugenen, bedre kjent som Vidar Villa. Foto: NTB scanpix.

Samtidig har han også hatt andre prosjekter på si, og blant annet spilt små konserter med bandet «The Johnny Cash Machine».

Selv om korona-tiden har gjort det vanskeligere for artister over hele landet, ser guttene i Vidar Villa også lyst på fremtiden. Faktisk er de glade for at de endelig får gjennomført en drøm de har hatt lenge.

– Jeg og Vidar har på en måte alltid hatt en drøm om å droppe hele festivalsommer-turneen som vi har pleid å ha, for å legge ut i båt, kjøre langs hele Norskekysten og ha litt mindre konserter. Så da har vi grepet anledningen og sitter faktisk og planlegger nå, forteller Thomassen ivrig.

Kompisene har allerede booket store deler av den turneen, som ifølge han selv vil gå fra Oslofjorden langs kysten til Bergensområdet. Fra og med 15.juni vil det bli åpnet for arrangementer inntil 200 personer, dersom det er god nok plass mellom gjestene.

– Til nå har vi booket oss inn på ulike kystbyer som har restauranter eller barer med uteservering hvor det er god plass og gjerne uteserveringer hvor folk sitter ved bordene. Så det blir ikke fullt band, svær scene og folk som hopper på første rad, men det blir mer akustisk og litt koselige sommerkonserter da, avslutter han.

Visste du forresten at Thomassen er app-gründer og har lansert flere apper på markedet? I 2014 lagde han og noen kompiser drikkelek-appen «Pandoras Eske», som per dags dato har rundt 2-300.000 nedlastninger.

Han har også bidratt i prosjektet «Quistro», en dugnads-app hvor norske idrettslag og foreninger kan ha quiz for de ulike idrettslagene, som et alternativ til å selge doruller eller ha kakelotteri, ifølge han selv.

Tips til finalistene

Fredag kjemper Mari Eriksen Bølla (15), Tore Pedersen (17) og Oda Gondrosen (23) om seieren i Idol 2020. Idol-veteranene har flere gode råd til de ferske artistene.

– Det viktigste er på en måte å slappe av og være komfortabel i de rollene de er i. Prøv å ikke la nervene ta overhånd, fokuser på det du har lært og ta til deg tilbakemeldingene som noe positivt og behjelpende, og ikke som kritikk. Det kan ofte sette en slags psykisk sperre for de opptredenene man har, tipser David Pedersen og råder samtidig til å kose seg og «bare være i øyeblikket».

Videre vil han også gi et råd basert på egne erfaringer:

– Det jo helt fantastisk å være ung oppi den greia der, men det er klart at det er en påkjenning på mange måter også. Livet ditt snur seg jo opp ned, med tanke på at folk plutselig vet hvem du er. Så et hett tips til vinnerne idag kan også være at man husker å ha en fot i bakken, og at man innser at det også er et resultat av dette. Det kan virke ganske overveldende når man praktisk talt blir rent ned av folk som skal ha autografer og tar bilder osv, det er en helt annen virkelighet enn de fleste er kjent med, sier Pedersen.

Idol, program 7. Mari Bølla, Oda Kristine Gondrosen og Tore Pedersen er klare for finalen i Idol 2020. Foto: Thomas Andersen / TV 2 Foto: Thomas Andersen / Tv 2

– Dette tipset gav pappa meg rett før jeg gikk på i vår finale: «Vær deg selv og husk at dette kommer du aldri til å oppleve igjen, så sug til deg alt du kan, Jorun». Det tenker jeg gjelder for de også, så gå inn med den følelsen om at man allerede er en vinner og lev i nuet. Du har gjort det dritbra og du får lov til å stå på denne scenen og synge for hele det publikumet, tipser Idol 2005-vinner, Jorun Stiansen.

– Tja, hvis målet til deltakerne er å selge mest mulig og dra inn mest mulig på kortest mulig tid, så er kanskje ikke det det beste rådet å gjøre akkurat det du har lyst til. For det var det jeg gjorde, og det var kanskje litt på siden av det Idol-publikummet forventet, sier Jonas Thomassen og sikter til Indierock-stilen han likte å fremføre den gang.

– Men hvis de har lyst til å ha en langsiktig karriere i musikk-karrieren, enten det er som popstjerne, musiker, låtskriver eller produsent eller mer bakstjerne, så tror jeg det handler mer om å gjøre noe du synes er gøy selv, avslutter han.

