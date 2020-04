– De var et lykkelig ektepar, sier en nær venninne av Anne Elisabeth Hagen, som ønsker å være anonym.

Hun forteller til TV 2 at hun og mannen hadde mye sosial omgang med Hagen-ekteparet og beskriver Anne-Elisabeth Hagen som en blid dame som hadde det bra.

– Sjokkert

De to venninnene dro på fjellturer og trente sammen. Venninnen forteller at hun og mannen ble sjokkert da det i går ble kjent at Tom Hagen ble siktet i saken.

– Jeg fatter ikke at han kan ha gjort det. Men det verste er at hun ikke er funnet. Barna og barnebarna burde hatt en grav å gå til, sier hun til TV 2.

– Grei å prate med

Sven Otto Ringnes (72) har kjent Tom Hagen i flere år gjennom skøytegruppen SK-94. I vinter har de hatt flere treningsøkter på Frogner skøytebane.

– Han var ikke med på alle treningsøktene i vinter, men når han var til stede så var han grei å prate med, sier Ringnes.

Etter endt treningsøkt tok de som regel en kaffe og en vaffel.

– Tom og jeg pratet ikke om saken i vinter, vi pratet for det meste om andre ting.

– Flere har begynt å lure

Kameratgjengen ble svært overrasket da politiet pågrep og siktet Tom Hagen for drap eller medvirkning til drap på sin egen kone, Anne-Elisabeth Hagen.

– Vi er sjokkerte alle sammen, men når det er sagt så har flere begynt å lure på hva som har skjedd i denne saken når det har gått så lang tid, forteller Ringnes.

Han understreker at de aldri har mistenkt Tom Hagen.

– Det er tragisk for hele familien og vi har ikke hatt mistanke mot han, sier Ringnes.

– Særdeles spinkelt

70 år gamle Tom Hagen ble pågrepet av politiet i en planlagt politiaksjon like i nærheten av ekteparets hjem på Lørenskog, tirsdag morgen.

Onsdag blir han fremstilt for varetekt i Nedre Romerike tingrett. Politiet har bedt om fire uker, men Hagens forsvarer Svein Holden sier politiets grunnlag for en pågripelse er særdeles spinkelt.

– Jeg forventer at tingretten løslater ham, sa Holden på inn i fengslingsmøtet.