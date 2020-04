Ifølge Sky News har Boris Johnson og forloveden hans Carrie Symonds fått en sønn.

I en uttalelse fra paret sier de det er en frisk liten gutt som ble født ved London sykehus tidlig onsdag morgen.

En talsperson informerte om at det stod bra til med både mor og sønn.

– Statsministeren og forloveden er glade for å kunne meddele at en sunn og frisk gutt ble født ved London sykehus onsdag morgen. Paret vil takke det fantastiske teamet, sa talspersonen til The Guardian.

Fra før har Johnson fire barn.

Flere gratulerer

Flere har sendt sine gratulasjoner til paret. Blant annet leder for det britiske arbeiderpartiet Keir Starmer har twitret sin gratulasjon.

Wonderful news. Many congratulations to Boris Johnson and Carrie Symonds. https://t.co/x3jD1cQUqY — Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 29, 2020

I tillegg har statssekretær for helse og sosialomsorg Matt Hancock uttrykt sin glede for baby-nyheten.



– Så begeistret for Boris og Carrie. Fantastisk å ha et øyeblikk av glede, skrev Hancock på Twitter.

Testet korona-positivt

27. mars testet Johnson positivt på koronaviruset. Da beskrev han selv symptomene som milde.

Ti dager etter han fikk påvist viruset, ble statsministeren innlagt på sykehus for nye tester.

Han satt isolert i sin statsministerbolig, før han ble innlagt på sykehus.

Denne uken var statsministeren på jobb igjen, drøyt to uker etter å ha blitt utskrevet av sykehuset.