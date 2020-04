Reagerer på at fotballen blir prioritert: – Rart om de har andre premisser enn oss

– Jo flere idretter som kommer i gang, jo bedre er det. Men det vil være rart dersom noen idretter får starte på andre premisser enn andre. Så om fotballen starter før det blir vann i bassengene, eller før vi kan arrangere en temporitt på sykkel, så vil det være litt rart, tenker jeg.

Det sier daglig leder i Kristiansands Cykleklubb, Jan Fredrik Stiansen til TV 2. Mellom 14. juni og 21. juni skulle han og klubben arrangert NM i landeveissykling.

Etter at Abid Raja bekreftet at arrangementer med over 500 tilskuere ville være ulovlig før 15. juni ble arrangementet avlyst.

Tirsdag kom det en pressemelding fra Norges Idrettsforbund hvor de skrev at de ønsket Eliteserien-start 15. juni. Altså samme uke som sykkelklubben skulle arrangert NM.

– Dersom det starter en aktivitet like etter vi skulle arrangert NM, i dette tilfellet fullkontakt fotball, så stiller jeg spørsmål ved det. Men jeg tenker at de som vurderer det og tar beslutningene om det har tenkt gjennom det, og at det er under samme forutsetninger som vi har.

Etterlyser at det må være samme premisser for fotball som annen idrett

23. april ble det bekreftet under Norges Cykleforbunds styremøte at NM Landevei i Kristiansand ble utsatt til 2021. Etter at IL Sverre sa seg villig til å flytte sitt NM fra 2021 til 2022, fikk Kristiansand tillatelse til å arrangere NM neste år.

– Avgjørelsen som er tatt av forbundet om å utsette sykkel-NM i 2020 og gi det til oss i 2021 er veldig gode nyheter for oss og en fornuftig vurdering, sier Stiansen.

– Er det pengene som rår når fotballen får grønt lys?

– Jeg skal ikke si hva som rår. Men det er naturlig å tenke at det er de store og sterke som vil hevde sin plass og rett. Men hvilket grunnlag som ligger til grunn skal jeg ikke uttale meg om, sier Stiansen.

Han understreker at det er kjempebra om fotballen kommer i gang, men etterlyser at det må være under samme premisser som de andre idrettene.

– Tenker du at fotballen blir forskjellsbehandlet?

– Det har jeg ikke noe grunnlag å uttale meg om. Men jeg tenker det er viktig at fotballen ser seg selv som en del av idretten og ikke som noe ved siden av idretten. Dersom de velger å tenke de skal legge premissene for resten av idretten, så mener jeg det er å skjære litt i feil retning, sier sykkelsjefen.