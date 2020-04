Helt siden i fjor sommer skal Øst politidistrikt ha hatt en hemmelig politietterforskning mot den nå drapssiktede Tom Hagen (70).

Ifølge VG har politiet brukt omfattende virkemidler i jobben med å finne ut hva som egentlig skjedde med Anne Elisabeth Hagen, som forsvant sporløst fra sitt hjem i Sloraveien på Lørenskog i oktober i 2018.

Hemmelig operasjon

Politiet skal ha tatt seg inn i Tom Hagens bolig og blant annet installert avlyttingsutstyr. Denne hemmelige operasjonen har foregått siden i fjor sommer.

Politiet selv har foreløpig ikke kommentert disse opplysningene.

For å iverksette en slik hemmelig etterforskning, kreves det en godkjennelse fra en dommer i retten.

Samtidig er tiltakene så inngripende at internasjonale konvensjoner krever at en motstemme til politiet skal involveres i prosessen.

En såkalt skyggeadvokat.

– Fungerer ikke

Marius Dietrichson er advokat, og leder for forsvarergruppen i Advokatforeningen. Han er svært kritisk til denne ordningen.

– Dette er en ordning som ikke fungerer. Selv ville jeg aldri påtatt meg et slikt oppdrag, sier han til TV 2.

Dietrichson sier videre at han kvier seg for å bruke ordet advokat om vedkommende, i den grad man ikke får ha samtale med en klient og at den eneste informasjonen man får kommer fra politiet.

Før politiet får godkjennelse til å iverksette en hemmelig etterforskning, må saken opp for retten. Her får skyggeadvokaten mulighet til å tilkjennegi sitt forsvar.

– Man får ikke anledningen til å fremføre dette muntlig for en domstol, men man må gi et skriftlig innlegg. Her må man raskt og kun basert på informasjon fra politiet gi sitt forsvar, sier advokaten.

Én part dominerer

Ifølge Dietrichson er konsekvensen av dette at begjæringene til politiet omtrent alltid tas til følge.

– Det høres fint ut når politiet sier at de har fått medhold av domstolen til å gjøre dette. Men det man overser er at det er ingen reelle innsigelser til politiets begjæringer, sier han og fortsetter:

– Når en part får dominere alene, og får lov til å fremføre sitt syn uten at en annen part får ta til motmæle, så vil avgjørelsene bli deretter.

Ukjent advokat

Advokaten påpeker at det er gode grunner for at personen som etterforskes ikke kan involveres, men mener svakheten i systemet må avhjelpes på andre måter.

– Vi har tidligere foreslått at det som minimum bør opprettes et rettsmøte, men dette er ikke tatt til følge.

Det er foreløpig ukjent hvem som har fungert som Tom Hagen sin skyggeadvokat.

70-åringen fremstilles for fengsling i Nedre Romerike tingrett onsdag formiddag.