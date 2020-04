– Raja mest opptatt av å klippe håret

Opposisjonen på Stortinget grep muligheten i den første spontane spørretimen siden Norge ble nedstengt på grunn av covid19-epidemien.

Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen gikk løs på Kulturminister Abid Raja:

– Vi har etterlyst ordninger for kulturen, idretten og frivilligheten helt siden dette startet, men det virker nesten som kulturministeren er mer opptatt av å klippe håret sitt!

Raja repliserte med at å lage støttepakker for hele næringer i en slik situasjon aldri er gjort før i Norge, og at arbeidet derfor vil ta tid. Han kom ikke med noen nye signaler om tiltak for kultursektoren.

Etter spørretimen svarte Raja på anklagen fra Sem-Jacobsen:

– Ikke noe å irritere seg over

– Jeg jobber nærmest dag og natt med tiltak for kultur, idrett og frivilligheten. At jeg bruker en halvtime hos frisøren den dagen de endelig kan åpne igjen, bør ikke være noe å irritere seg over. Nitti prosent av de som jobber hos frisørene er kvinner. Jeg er også likestillingsminister, og synes forlk burde sette pris på at jeg går innom frisøren for å støtte de mange kvinnene i bransjen, sier Raja.

Partileder i Sp, Trygve Slagsvold Vedum tok opp situasjonen for de arbeidsledige, permitterte og småbedriftene.

– 15,3 prosent ledige er et voldsomt tall. Norge har over 100.000 små bedrifter med fra en til fire ansatte. Det er prisverdig at egenandelen i kontantstøtten til bedriftene nå er halvert fra 10.000 til 5 000 kroner. Men den burde vært null, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han etterlyste også avklaring om en erstatningsordning for vintersportsstedene og andre typiske sesongvirksomheter og for luftfarten.

Næringsministeren opplyste at det fremdeles jobbes med en løsning for sesongbedriftene.

Informasjonsmonopol

Ap-leder Jonas Gahr Støre etterlyste regjeringens plan for videre åpning av samfunnet.

– Høie sier vi er midt i krisen. Men mente vi hadde kontroll allerede før påske. Da trenger vi en debatt om hvordan vi åpner opp samfunnet.

Støre pekte på at situasjonen i Oslo er spesiell, og at mange kommuner i Norge ikke har korona-smitte i det hele tatt. Han etterlyse regjeringens åpenhet for debatt, og pekte på at regjeringen i denne situasjonen har nærmest informasjonsmonopol.

– Det som er riktig plan videre er å holde smittetallet under en. Da kan vi gradvis åpne opp samfunnet igjen, gradvis og kontrollert. Det betyr at det må gå 14 dager mellom hver nye åpning vi gjør. Vi må ta det viktigste først, særlig det som gjelder barn og ungdom. Denne strategien er vi åpne på og den diskuterer vi gjerne, svarte Bent Høie.