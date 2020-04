Patrick Thoresen, som er en av norsk hockeys mest meritterte spillere, uttrykker naturligvis stor glede over at en ny nordmann har signert en NHL-kontrakt.

– Endelig får vi opp et nytt talent som kan slå fra seg internasjonalt, og på det aller høyeste nivået. Så det er veldig gledelig for norsk hockey, sier Thoresen til TV 2.

Mandag signerte Mathias Emilio Pettersen en treårskontrakt med NHL-klubben Calgary Flames.

Thoresen dro selv ut tidlig

20-åringen fra Manglerud har valgt en ekstrem vei til toppen, etter at han flyttet til USA for å satse på hockeykarriéren allerede noen måneder før han fylte 14 år.

– Å være så dedikert allerede som 14-åring er veldig unormalt. Veldig unorsk. Så at han føler at han nå får betalt for strevet skjønner jeg veldig godt. Jeg er er veldig glad på han, og hans families vegne. For de har ofret veldig mye. Så det er gøy, sier veteranen.

Thoresen selv flyttet til Canada som 17-åring, og vet hvor tøff hverdagen er for en unggutt alene.

– Det er veldig tøft. Jeg var 17 da jeg dro, og han var kun 14. Jeg syns det var veldig brutalt å bare reise fra venner, kjæreste og familie. Så at de bestemte seg allerede da han var 14 er veldig tøft, men det beviser jo bare hvor dedikerte og målbevisste de har vært hele tiden. Det er bemerkelsesverdig, understreker Thoresen.

– Hva syns du var det tøffeste de første årene?

– Det var det å være så langt borte. Ikke kunne ha daglig kontakt med familien, og være etterlatt litt til seg selv. Å ha noen hjemme Norge som visste hva jeg gikk gjennom. Jeg vil jo ikke råde alle foreldre til å tro at dette er den eneste veien til NHL. Mats Zuccarello tok de første årene sin i Norge og GET-ligaen, så det er flere veier til NHL, mener 36-åringen.

Thoresens råd

Etter to sesonger i kanadisk juniorliga gikk veien til Sverige, før NHL-drømmen gikk i oppfyllelse.

Thoresen fikk to sesonger fra 2006-2008 i henholdsvis Edmonton Oilers og Philadelphia Flyers, og endte totalt på 130 NHL-kamper - inkludert sluttspill.

Selv om Mathias Emilio Pettersen nå har signert kontrakten starter den tøffe kampen for å spille seg inn på laget.

– Rådet mitt er å komme godt forberedt. Være godt trent, og gjøre det han kan i forkant av treningscampen. Nå har han kontrakt. Kommer han godt forberedt, og beviser at han han hører hjemme i NHL kommer han til å få plass ganske fort. Nå er første milepélen på plass, også gjelder det å sette seg nye mål om å komme inn i NHL, understreker Thoresen.

Pettersen ble draftet av Calgary Flames i 2018, og har allerede vært på to treningscamper med den kanadiske storklubben.

Når sesongoppkjøringen kommer i gang for fullt må han for alvor vise hva han er god for. Planen som venter 20-åringen er fortsatt uviss på grunn av koronaviruset.