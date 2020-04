Lazz trengte en forandring i livet – redningen fant han i Irland

– Under innspillingen av Kompani Lauritzen snakket jeg og Håvard om at vi ville lage en låt sammen, og Emil syntes også at det var en kul ide. Tidligere i vår begynte vi innspillingen. Håvard sang inn låten i et studio til en kompis hjemme i Norge, mens Emil spilte det inn i sitt hjemmestudio. Så produserer jeg låten her i Irland. Det er en veldig artig låt, med mye humor og ordentlig trøkk, sier han.

Kompani Lauritzen var Jensens første møte med reality-TV, og han innrømmer at deltakelsen har gitt mersmak.

– Det er morsomt å leve i en slik boble. Den uka jeg var der, føltes som en måned, så det var en merkelig situasjon å være i. Men jeg gjorde ikke den beste jobben der inne, så jeg var litt redd for hvordan jeg ville bli fremstilt på TV. Jeg gruet meg til å se, men det var heldigvis ikke så ille, sier han.

Pendler til Norge

Kornoa-krisen har også rammet Jensens nye hjemland hardt, og han forteller om strenge restriksjoner i Irland for tiden.

– Her får man 25.000 kroner i bot eller fengselsstraff om man bryter portforbudet. Hvis jeg skal på butikken, må jeg ha bevis for hvorfor jeg skal dit, og hvis jeg skal gå en tur, kan jeg ikke gå mer enn to kilometer fra boligen min, sier han.

– Så jeg er «stuck» her, men jeg har det fint. Nå får jeg tid til å lage egen musikk, og jeg får mye tid med datteren min, sier han videre.

Han forteller at han ikke har fått mindre jobb i musikkstudioet under korona-krisen, men spillejobbene er det verre med.

– Jeg produserer musikk hele tiden, og det kommer stadig inn nye jobbtilbud, så jeg er heldig. Men vi har selvfølgelig måttet avlyse mange spillejobber. Staysman & Lazz har de siste ti årene hatt omtrent 100 konserter hvert år, så det er både rart og deilig å ha fri nå. Jeg har ikke hatt det så avslappende på lenge, sier han.

Til vanlig pendler han med fly mellom Irland og Norge hver uke for spillejobber, mens nå får han mye tid med yngstedatteren.

– Jeg er alenepappa tre ganger i uka, når kona er på jobb. Hun er avdelingsleder på et sykehus i Dublin. Isla er heldigvis ingen grinerunge, så jeg klarer det fint. Men hun har nettopp lært seg å gå, så jeg må følge med hele tiden, sier Jensen, som også har ei datter fra et tidligere forhold.

