– Forkastelig at Charlie måtte dø for at det skulle bli satt søkelys på dette

– Jeg kjenner på et sinne som jeg aldri har kjent på før. Det er forkastelig at Charlie måtte dø for at det skulle lages en slik rapport og sette søkelyset på sikkerheten på veiene, sier Charlie mor, Ramona Lind, til TV 2.

Statens havarikommisjon (SHT) har sett med skrekk på de mange stygge ulykkene med vogntog på norske veier.

De ønsket å gjøre noe for å øke sikkerheten.

– I fjor vinter observerte vi mange ulykker der vogntog mistet kontroll under krevende kjøreforhold. Skadeomfanget blir ofte stort i slike ulykker, da det er høy energi involvert. Vi ønsker færre slike ulykker på veiene våre, og da må vi gjøre noe med situasjonen, sier avdelingsdirektør Rolf Mellum i havarikommisjonen til TV 2.

Bekymret

SHT satte ned en temaundersøkelse hvor de tok utgangspunkt i fire ulykker.

En av dem er ulykken ulykken på E8 i Nordkjosbotn i Troms 7. januar i fjor, der Charlie Dan Lind (22) kolliderte og senere døde, etter at et litauisk vogntog fikk sleng på hengeren og kom over i hans kjørefelt.

Onsdag ble havarikommisjonens rapport klar.

I rapporten står det at SHT ser med bekymring på at sikkerhetskrav knyttet til godstransport fremstår betydelig lavere i tilknytning til veitransport, enn det som er tilfellet for de øvrige transportformene. Samt at bestilleransvaret ikke er tilstrekkelig forankret i regelverket.

Havarikommisjonen fremmer på grunnlag av temaundersøkelsen en sikkerhetstilråding til bransjen, om iverksetting og koordinering av økt trafikksikkerhetsarbeid rettet mot godstransport på vei.

Kjemper for økt sikkerhet

Vogntogdebatten tok for alvor fyr etter Charlies ulykke.

Ramona Lind var dypt fortvilet etter sønnens ulykke, men har likevel klart å kjempe for å bedre sikkerheten på norske veier.

SEIER: Ramona Lind mener rapporten er en liten seier for Charlie og alle andre som ferdes på veiene. Foto: TV 2

14. mars 2019 ringte Rolf Mellum i SHT til Ramona, i det hun var på vei inn til Charlie på universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

Mellum fortalte litt om hvordan de jobbet, at de hadde hørt ropet hennes og satte i gang med temaundersøkelse av ulykkene med vogntog.

– Jeg ble veldig berørt av denne henvendelsen og har ventet veldig på denne rapporten. I høst ble jeg også invitert ned til SHT på Lillestrøm, hvor de orienterte meg om hovedlinjene, sier Ramona.

– Viktigste bidraget noensinne

Ramona Lind sier at rapporten bekrefter det hun ropte om, og at den kanskje er det viktigste bidraget noen sinne for transportsikkerhet i Norge.