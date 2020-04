Zoom Elever ved 10. trinn på Sommerlyst ungdomsskole i Tromsø fikk seg en overraskelse da de skulle ha engelskundervisning på nett tirsdag.

I stedet for gloser og gramatikk fikk elevene se pornografi, skriver Nordlys, som først omtalte saken.

Det skjedde da noen hacket seg inn på Zoom-møtet som ble brukt til nettundervisningen, og tok over skjermbildet.

– Svært beklagelig

Rektor Merethe Dalseth bekrefter hendelsen overfor TV 2.

– Det var en svært beklagelig hendelse, sier hun.

Rektoren ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer til media i denne saken.

– Vi ønsker å ha fokus på å følge opp saken internt hos oss og vet at arrangør også jobber videre med saken.

Zoom-problemer

Ifølge Nordlys skjedde den uønskede hendelsen under en nettbasert forelesning i regi av EF Språkreiser. Country manager Kathrine Raknerud skriver på mail til TV 2 at det har vært flere tilfeller at hacking på plattformen Zoom.

Hun forteller at EF aldri har opplevd dette i sine nettbaserte undervisningsopplegg. Raknerud vil ikke svare konkret på om EF vil gjennomføre flere nettbaserte forelesninger på plattformen, men skriver i stedet at:

– Vi undersøker nå andre muligheter for å fortsette vår nettundervisning.

Avsluttet møtet

Om den konkrete hendelsen, skriver Raknerud:

«Etter diskusjon mellom våre studieveiledere og læreren som deltok på møtet var det en deltaker som ikke var en kjent elev, og vedkommende tok over undervisningen rett før slutt. Våre veiledere fikk avsluttet møtet raskt og vi jobber nå med å finne ut av hvem dette var slik at dette kan rapporteres.

Da dette beklageligvis er et eskalerende problem i bruk av Zoom ser vi nå på andre løsninger for nettbasert undervisning i disse tider.

Vil forsikre deg om at vårt undervisningsopplegg følger strenge retningslinjer, og vi tar motstand fra alt som kan virke støtende for barn/ungdom. Vi har drevet med utdanning i over 50 år og hadde ikke fått lov til å holde på med det om vi ikke tok dette på alvor.»