På dette punktet knuser Tottenham konkurrentene

Ifølge en fersk studie fra University of Liverpool Management School og fotballfinansekspert Kieran Maguire er Tottenham den mest verdifulle fotballklubben i Premier League.

Selv om årets sesong har vært en skuffelse knuser London-klubben Liverpool og Manchester United sin forretningsmodell, skriver Daily Mail.

Til tross for at Tottenham ikke er klubben med flest trofeer de siste årene har studien kommet frem til at klubben er best når det kommer til pengeverdi.

Hovedgrunnen til at hvittrøyene er overlegne er Daniel Levys ferdigheter bak forhandlingsbordet. Det er nemlig de lave lønnskostnadene som gjør at de gruser konkurrentene. Det hjelper også på med en ny stadion som i undersøkelsen blir beskrevet som et "svært kommersielt stadion".

Bruker 84 prosent av inntektene til spillerlønninger

Maguire har sett på stigning og fall sammenlignet med en modell som ble utført i 2018. Spurs skal ha en samlet klubbverdi på 2,567 milliarder pund, noe som er rundt 33 milliarder norske kroner. Dette er en økning på rundt 10 milliarder fra 2018-tallene.

I 2018 var det Manchester City som toppet listen med en verdi på 2,364 milliarder, rundt 30 milliarder norske kroner. Pep Guardiolas lag har gått ned to milliarder på to år. Liverpool har med sin suksess på banen også steget i verdi. Men befinner seg milevis bak Tottenham.

Rødtrøyene ligger på fjerdeplass med en verdi på 1,627 milliarder pund, rundt 21 milliarder norske kroner. Manchester United har også steget i verdi de siste to årene. Der nå verdt 27 milliarder norske kroner, det sikrer dem en tredjeplass på listen.

– Spurs er på topp ettersom de i 2018 var i Champions League-finalen og endte blant de fire beste i ligaen, på et lønnsbudsjett som var mellom 150 og 200 millioner pund lavere enn resten av de "seks store". De tjente også mer enn de brukte og dette gjenspeiles i undersøkelsen, sier Kieran Maguire.

Tottenham bruker 39 prosent av inntektene til spillerlønninger. For å forklare forskjellen, så bruker Leicester City 84 prosent av inntektene til spillerlønninger.

Elleve klubber er avhengige av penger fra TV-rettigheter

Maguire understreker at vurderingen ikke maler et bilde av den økonomiske sikkerheten til klubbene. I studien kommer det frem at mer enn halvparten (elleve) av klubbene i Premier League er avhengige av penger fra TV-rettighetene. Noe som dekker så mye som 75 prosent for enkelte av klubbene.