Den indiske filmstjernen Irrfan Khan døde onsdag ved Mumbai Kokilaben Sykehus, etter langs tids sykdom. Det bekrefter en talsperson for Khan i en kort uttalelse, ifølge Reuters.

Tidligere denne uken ble han hastefraktet til til sykehuset etter å ha hatt pustevansker.

I mars 2018 ble han diagnostisert med en svært sjelden kreftform, en endokrin svulst.

Senere mottok han behandling ved London sykehus.

I en Twitter-melding skrev han at det var vanskelig å akseptere diagnosen, men at kjærligheten og styrken for de rundt han, ga han håp.

I et brev publisert av The Times of India i 2018, skrev han at kreftdiagnosen gjorde han sjokkert, redd og i panikk.

Kort tid før Khan gikk bort, døde også hans mor.

Han har spilt i filmer som Slumdog Millionaire, Life of Pi og Jurassic World, og har vært nominert til, og vunnet flere filmpriser.

Han var blant de første indiske skuespillerne som markerte seg i Hollywood-verden.