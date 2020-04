Hun mistet jobben under forrige oljekrise – nå står Judith først i køen igjen

– Dette er dramatiske tall. For oljenæringen er tallene på antall nedbemanninger og permitteringer allerede på nivå med forrige oljekrise. Utviklingen har skjedd på svært kort tid, sier Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna.

ALLEREDE PÅ NIVÅ: En undersøkelse blant tillitsvalgte i Tekna, viser at permitteringsvarslene allerede er på nivå med forrige oljekrise. – Dette er dramatiske tall, sier Lise Lyngsnes Randeberg, president i fagforeningen. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Oljekrisen 2.0

Rendeberg, som også er professor ved NTNU i Trondheim, tror det er sannsynlig at bransjen ikke vil bli den samme igjen når dette er over.

– Dette er oljekrisen 2.0, som sannsynligvis kommer til å gå langt utover det vi så forrige gang, sier hun.

For en industri som fremdeles ikke har kommet seg helt igjen, er dette meget alvorlig, mener Tekna-presidenten.

– Vi vet fra forrige runde at stopp i oljesektoren også skaper store ringvirkninger i resten av næringslivet, sier hun.

Krisehjelp fra regjeringen

Det har ikke manglet på aktører som har vært ute og etterlyst tiltak for å sikre at aktiviteten i oljeindustrien opprettholdes.

Torsdag la regjeringen frem forslag om midlertidige endringer i skattesystemet for næringen.

– Staten kan ikke skape et marked som er svekket, blant annet på grunn av koronakrisen. Men vi kan bremse fallet, sa finansminister Jan Tore Sanner (H) på en pressekonferanse torsdag formiddag.

I praksis betyr krisehjelpen til næringen utsatt skatt, som skal hjelpe bedriftene med likviditet.

– Likviditetshjelpen er viktig for å sikre jobber, den er viktig for å sikre prosjekter, og for å sørge for at ikke fallet i aktiviteten knyttet til nye prosjekter blir så stort at det går ut over folk i stort monn, som ville mistet jobben, sier statsminister Erna Solberg (H) til TV 2.

– Utrolig viktig

Til TV 2 sier olje- og energiminister Tina Bru (H) at tiltakene vil bidra til at det fortsatt er mulig å gjennomføre prosjekter som er i gang, samt planlegge nye prosjekter, selv om dette ikke er det olje- og gassektoren ba om.

– Det er prosjekter og aktivitet som skaper arbeidsplassene, og det er derfor dette er så utrolig viktig, sier hun.

– Det er ingen tvil om at dette er en krevende situasjon, og jeg forstår at folk er bekymret for jobben sin, og spør seg om den fortsatt er der når dette er over, sier Bru.

Grønn pakke

Flere har etterlyst tiltak som heller kan bidra til å akselerere omstillingen til fornybar energi. Randeberg i Tekna mener det er viktig å ha flere tanker i hodet samtidig.

– Tiltakene bør innrettes slik at man sikrer langsiktige mål om å opprettholde konkurranseevnen til norske arbeidsplasser, eksportmuligheter, og å sikre de nødvendige klimakuttene som vi har forpliktet oss til, sier hun.

På torsdag varslet næringsminister Iselin Nybø (V) at regjeringen vil legge frem en grønn omstillingspakke for næringslivet i slutten av mai. Den består blant annet av økte bevilgninger til Enova, mer penger til forskning, utvikling og innovasjon, og økt bevilgning til grønn skipsfart.

– Disse tiltakene skal både hjelpe olje- og gassnæringen, men også bidra til at leverandørindustrien kan fortsette det grønne skiftet, sier næringsministeren.

KRISEHJELP: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), statsminister Erna Solberg (H), næringsminister Iselin Nybø (V) og finansminister Jan Tore Sanner (H) presenterte regjeringens forslag for olje- og gassnæringen på torsdag. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Nedbemanning virker uungåelig

Fra hjemmekontoret i oljehovedstaden Stavanger følger sjeføkonom i Sparebank 1 SR-bank, Kyrre M. Knudsen, utviklingen tett.

Han tror krisehjelpen fra regjeringen vil hjelpe.

– Jeg tror det er avgjørende for bransjen at den stimuleres nå. Den trenger hjelp gjennom de utfordrende tidene som kommer, sier han til TV 2.

Økonomen er usikker på om denne krisen blir større enn den forrige.

– Forrige gang falt aktiviteten med rundt 35 prosent. Det var dramatisk og krevende. Denne gangen er estimatene en nedgang på 20 til 50 prosent, så det er fremdeles et veldig stort utfallsrom. Men at dette vil påvirke bransjen fremover og at en del vil måtte nedbemanne, det virker uunngåelig, sier han.

– Hvordan vil norsk oljebransje se ut etter at dette er over?

– Det er vanskelig å si. I oljeindustrien tror jeg vi vil se at man på et vis fortsetter prosessen med bredere forretningsmodeller, slik at man har flere bein å stå på. Sånn sett vil det kunne bli en annerledes bransje. Kanskje det ikke lenger vil være oljeservice, men heller energiservice, eller bredere industriselskaper, sier han.

VANSKELIG Å SPÅ: Sjeføkonomen i Sparebank 1 SR-Bank, Kyrre M. Knudsen, tror nedbemanning i oljesektoren er uungåelig. Men det er for tidlig å si noe sikkert om hvor stor krisen vil bli, sier han. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Skjebneåret

Judith Johansen, som nå har vært i oljeservicebransjen i åtte år, håper det fremdeles finnes en fremtid i Nordsjøen for henne.

Men hun er i ferd med å gi opp.

– Jeg har sagt at 2020 er det året jeg må bestemme meg for om jeg skal søke meg tilbake til land, sier hun.

Med utdannelse som barnevernspedagog, har hun noe å falle tilbake på.

Mange har ikke samme mulighet.

– Hvor ser du for deg at du er om ett år?

– Da er jeg arbeidssøker, eller så vet jeg at det er en sjanse i oljen, sier hun.

– Hva tror du mest på?

– Arbeidssøker. Per i dag. Arbeidssøker.