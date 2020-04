TV 2 har kjøpt rettighetene til å vise alle fotballkampene i UEFA Champions League fra 2021-2024. Den aller gjeveste turneringen med Europas beste fotballklubber havner altså hos TV 2 i Norge, etter at TV 3 (NENT) har hatt rettighetene de siste tre tiårene.

– Vi er selvfølgelig glade for å sikre UEFA Champions League på TV 2, selv om fokus i disse dager er på den krisen vi som samfunn står i. I en tid der alt er annerledes og all fotball er satt på vent er supporternes muligheter til å følge Champions League den dagen krisen er over nå sikret, sier administrerende direktør og sjefredaktør i TV 2, Olav T. Sandnes.

NENT har hatt visningsrettighetene til UEFA Champions League i Norge siden UEFA endret den til sin nåværende form for snart 30 år siden. De siste årene har NENT og TV 2 delt rettigheten, og TV 2 har sendt to kamper i uka gjennom sesongen. Nå er det TV 2s tur alene.

– Det har vært et privilegium å kunne sende utvalgte kamper fra UEFA Champions League, og etter tre slike sesonger blir det ekstra stas å ha de samlede rettighetene alene i ytterligere tre år. Vi skal gjøre alt vi kan for å gjøre seerne fornøyd også i årene framover, sier Sandnes

UEFA Champions League inneholder til sammen 138 kamper gjennom året med Europas aller beste fotballklubber. Med dette fortsetter TV 2 å vise fotball på ypperste nivå. Alle kampene vil bli tilgjengelig på TV 2 Sumo, utvalgte kamper vil fortsette å gå på TV 2 sport 1, og finalen sendes på hovedkanalen TV 2.

– I TV 2 har vi som ambisjon å kunne servere norske TV seere store sportsbegivenheter og sportsøyeblikk. Det å koble av noen ganger blir ikke mindre viktig i en tid som dette. De neste to årene vil norske seere finne på nær all attraktiv fotball hos TV 2 med UEFA Champions League, norsk landslagsfotball, UEFA Euro 2020, engelske Premier League, UEFA Europa League neste sesong og spanske La Liga. Det er noe å se frem til for både for seerne og for oss i TV 2 i en tid der alt er annerledes, og fokuset selvfølgelig er på hvordan vi kommer oss gjennom krisen, sier Sandnes.