Tirsdag opplyste politiet at de hadde pågrepet Tom Hagen (70) i forbindelse med Lørenskog-saken.

Han er siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone.

Pågripelsen skjedde omtrent halvannet år etter at Anne-Elisabeth Hagen (68) ble borte 31. oktober 2018.

Onsdag fremstilles Hagen for varetektsfengsling i Nedre Romerike tingrett.

– Når de i dag skal til retten og be om en fengsling, må de overbevise dommeren om at det er grunnlag for det, og at det de sitter på av bevismateriale bør holde til fire ukers fengsling, sier TV 2s krimreporter Kadafi Zaman.

– Mer offensiv linje

Tirsdag understreket politiet at det fortsatt gjenstår flere ubesvarte spørsmål i etterforskningen, selv om Hagen nå er siktet.

– Der må familien få et svar, sier Zaman, og spør:



– Hva skjedde med henne?

Det kanskje aller største, er spørsmålet om hvor Anne-Elisabeth Hagen er.

Nå som Tom Hagen er pågrepet, kan politiet iverksette etterforskningsskritt de ikke har hatt mulighet til tidligere, påpeker TV 2s krimreporter.

– Nå kan de gå åpent inn og bryte opp gulvet, de kan rive ned vegger, sier han, og legger til at politiet nå kan sjekke alle eiendommer som er knyttet til Hagen.

– De kan kjøre en mye mer offensiv linje, og kan avhøre folk på en helt annen måte.

– Før har det jo vært en forsvinningssak, og da snakker folk på en helt annen måte. Så denne siktelsen gir politiet en rekke andre verktøy og midler til å gå hardere til verks, legger han til.

– Må tenke bevis

Først 9. januar 2019 opplyste politiet om forsvinningen, etter å ha hatt en hemmelig etterforskning i ti uker. Da opplyste politiet at de fryktet at Anne-Elisabeth Hagen var blitt kidnappet, blant annet fordi det hadde blitt fremmet krav om løsepenger.

I juni 2019 endret politiet sin hovedhypotese fra kidnapping med økonomisk motiv, til drap.

– Folk flest har nok tenkt at det er mannen, men politiet kan ikke tenke sånn. De må tenke bevis, samle bevis og overbevise retten om at de bevisene er nok, sier Zaman, og fortsetter:

– Inntil denne mannen er dømt, er han siktet. Og inntil da, er han faktisk uskyldig.

Nekter befatning

Tom Hagens tidligere bistandsadvokat under forsvinningssaken, Svein Holden, måtte tirsdag bytte rolle og ble i løpet av dagen oppnevnt som Hagens forsvarer.

Han opplyste at klienten i løpet av ettermiddagen skulle i avhør med etterforskerne.

– Hagen ønsker å svare på de spørsmålene politiet måtte ha, sa Holden til pressen etter at han hadde hatt et kort møte med Tom Hagen tirsdag ettermiddag.

Hagen nekter for å ha noe med drapet på kona å gjøre.

– Han fastholder med styrke at han ikke har noe med dette å gjøre, sa forsvareren