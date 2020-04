Blant de nye funnene Mauritshuis-museet i Haag i Nederland kunngjorde tirsdag var at maleriet opprinnelig hadde et grønt teppe i bakgrunnen – som siden har falmet bort. De bekrefter også at piken er malt med øyevipper – som ikke er synlige for det blotte øye.

Forskerne har også funnet fragmenter fra malebørstene til Vermeer i huden til piken, og klart å identifisere hvor pigmentene i maleriet er hentet fra.

Fra hele verden

Den hvite fargen i selve øredobben stammer fra Nord-England, blåfargen fra Afghanistan, mens rødfargen er lagd av insekter som lever på kaktuser i Mexico og Sør-Amerika.

Forskerne har til og med klart å finne ut hvordan Johannes Vermeer malte det berømte maleriet, noe han gjorde i 1665–67 – fra den brune og svarte skyggeleggingen og til selve perleøredobben. Arbeidet de har gjort med å finne sprekker i maleriet, vil også gjøre det lettere for museet å bevare kunstverket i fremtiden.

Piken forblir anonym

Imidlertid har ikke forskerne funnet ut hvem motivet i maleriet som ofte kalles Nederlands Mona Lisa, egentlig var.

– Vi fant dessverre ikke ut hvem denne unge piken var, eller om hun fantes i virkeligheten. Men vi fikk bli litt bedre kjent med henne, sa direktør Martine Gosselink ved Mauritshuis.

De siste to årene har maleriet vært i et glasskammer på Mauritshuis, slik at besøkende kunne få se på mens forskerne gjorde grundige undersøkelser. Maleriet skal ut på vanlig utstilling igjen, men det vil ikke skje før koronarestriksjonene i Nederland lettes og museet kan gjenåpne.

Dyr farge

– Det er overraskende hvor mye ultramarineblått Vermeer brukte i skjerfet til piken. Denne blåfargen var mer verdifull enn gull på 1600-tallet, sier konservator og prosjektleder Abbie Vandivere.

Sannsynligvis kjøpte Vermeer fargene i sin hjemby, Delft. Dermed forteller også maleriet mye om Nederland som sentrum for verdenshandelen i denne perioden.