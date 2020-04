Mens dødstallet fortsetter å stige, etterforsker føderale myndigheter hvorvidt beboerne er blitt gitt tilstrekkelig medisinsk hjelp. Delstatens påtalemyndighet vurderer å innlede rettsprosess.

66 veteraner som hadde testet positivt for koronaviruset, har dødd, mens dødsårsaken er uviss for en. Ytterligere 83 beboere og 81 pleiearbeidere har testet positivt.

Slo alarm

Bennett Walsh, som er tilsynshavende ved pleiehjemmet, sa tidligere denne måneden at delstatsmyndighetene er klare over at det rår krise og at bemanningen er for tynn.

I tillegg påstår Walsh at myndighetene tidlig, og også flere ganger i etterkant, fikk beskjed om spredningen ved hjemmet.

Det har vært bemanningsproblemer i flere år, som har ført til at viruset har spredt seg som ild i tørt gress, sier Joan Miller, som jobber som sykepleier ved hjemmet.

På et tidspunkt ble en hel avdeling stengt fordi det ikke var nok personale. Beboerne i avdelingen ble flyttet over til andre deler av hjemmet, med lite plass, ifølge Miller.

– Veteranene var tett i tett. Vi ante ikke hvem som var friske og ikke. Det forverret situasjonen, sier hun.

Situasjonen er nå noenlunde under kontroll fordi det ikke lenger er så mange beboere i hjemmet, sier Miller. Mot slutten av mars var det nesten 230 beboere der. Mandag var kun rundt 100 igjen, ifølge The Boston Globe.

Dårlig forberedt

Ifølge eksperter er antallet døde det største ved en pleieinstitusjon i USA.

– Det er også et tegn på hvor dårlig forberedt mange pleiehjem har vært, sier Dr. Michael Wasserman, som leder Californias forbund for helsepersonell som arbeider med langtidspleie.

– Geriatrikere og eksperter i langtidspleie slo alarm i begynnelsen av mars, og vi har i bunn og grunn blitt oversett av alle, slår han fast.

(©NTB)