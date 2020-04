Selv vil Amash (40) stille for et tredje amerikansk parti, Det liberterianske partiet.

Justin Amash er tidligere republikaner, men har markert seg som en tydelig Trump-motstander. Han har åpent støttet å stille presidenten for riksrett.

Vil stille

Nå ønsker han å se på mulighetene for å stille i presidentvalget i november.

– Vi er klare for et presidentskap som vil gjenoppbygge respekten for grunnloven vår og som samler folk, skrev Amash i en uttalelse på sosiale medier tirsdag kveld lokal tid.

40-åringen har nedsatt en komité som skal jobbe med en eventuell presidentkampanje fremover.

Må vinne nominasjon

Dersom han skal kunne stille til valg i presidentkampen, må han vinne nominasjonen på Liberterianernes landsmøte i Austin i Texas, skriver CNN.

Landsmøtet skal etter planen avholdes i slutten av mai, men dette kan endres på grunn av koronasituasjonen.

Amash sine muligheter for å gå av med seieren i et presidentvalg er så å si ikke-eksisterende, men ifølge Politico kan et kandidatur ha store konsekvenser for de to andre kandidatene.

Ved å kare til seg en brøkdel av stemmene i vippestater, kan kandidater påvirke utfallet i tette valgkamper.