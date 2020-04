Tupac Shakur fikk seg et sjokk da guvernør Andy Beshear trakk han fram som en av flere som har forsøkt å lure til seg arbeidsledighetstrygd i koronatiden.

46-åringen deler nemlig navn med den avdøde rapperen Tupac Shakur, og myndighetene ante ugler i mosen da han søkte arbeidsledighetstrygd.

– Vi hadde noen som søkte om arbeidsledighetstrygd under navnet Tupac Shakur her i Kentucky. Han trodde kanskje han var morsom, antakeligvis gjorde han det. Men sånne som han gjør at vi må gå gjennom så mange flere søknader, sa guvernør Beshear da han møtte pressen mandag ifølge Washington Post.

Men Shakur prøvde slett ikke å lure staten. Da koronatiltakene satte inn mistet han jobben sin som kokk, og trengte trygden.

– Det gjør vondt. Jeg er flau og i sjokk, sa Shakur til Lexington Herald-Leader om anklagene om at han søkte under falskt navn.

Shakur, som går under mellomnavnet Malik, ba også guvernøren om en unnskylding – og det fikk han. Tirsdag slo nemlig Beshear på tråden og beklaget. Shakur sier at han nå har tilgitt guvernøren.

– Jeg forstår at han har mye å ta seg av. Feil skjer, sier 46-åringen til Lexington Herald-Leader.

Myndighetene slet først med å få bekreftet Shakurs idenitet, men ved hjelp av Lexington Herald-Leader skal det nå være i orden. Shakur har ikke alltid gått under det spesielle navnet, men byttet etternavn til Shakur i 1998, siden det betyr «takknemlig for Gud» på arabisk. Rapperen med samme navn døde to år tidligere.