Paret har siden de først begynte å date tilbake i 2015 var i et «av og på»-forhold. Nå er de imidlertid tilbake som kjærester, og ifølge TMZ venter paret barn.

Familiekilder forteller til nettstedet at supermodellen Hadid er 20 uker på vei, og at faren er artisten Zayn Malik som etter tiden i One Direction har gjort suksess som soloartist. Begge familien skal glede seg stort over nyheten.

Hadid delte helgen som var bilder av seg og Malik, men nevnte ingenting om barnet som skal være på vei. Supermodellen bor for tiden hjemme hos familien i Pennsylvania som følge av koronasituasjonen, og det gjør tilsynelatende Malik også.

Paret skal ha gjenopptatt forholdet sitt i desember, og blitt observert sammen flere ganger på nyåret. Bekreftelsen kom da Hadid delte et bilde av Malik på Valentine's day med teksten «HEY VALENTINE... Z on the farm». Nå tyder mye på at to snart blir tre.