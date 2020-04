Tirsdag kom beskjeden om at flyselskapet SAS vil si opp inntil 5000 ansatte. Omtrent 1300 av kuttene skal gjøres i Norge.

Blant dem som risikerer å miste jobben er Millad Hansen. Han har jobbet som flyvert i selskapet de siste to årene, men har vært permittert siden 19. mars som følge av koronakrisen, som har ført til en kraftig reduksjon i flytrafikken.

Før krisen hadde arbeidsgiveren hans rundt 800 flyreiser om dagen. Nå ligger tallet på omtrent 75.

– Gikk i kjelleren

– Det føles rart å ikke fly, og det å ikke ta på seg uniformen. Jeg føler meg rastløs. Det er en merkelig følelse å ikke være på reisefot, sier Hansen til TV 2.

Han forteller at jobben betyr mye for han, og betegner det som en livsstil.

– Jeg ser lyst på fremtiden, men da jeg så tallene om at 5000 skulle kuttes, ble jeg bekymret. Jeg gikk helt ned i kjelleren. Men jeg greide å dra meg selv i nakken og ta meg sammen, sier han.

Han forteller at han først fikk med seg beskjeden gjennom oppslagene i media.

– Det første som slo meg var at det var et grusomt antall mennesker som mister jobben. Den betyr så mye for så mange, sier han.

Samme dag som nyheten om kuttene ble kjent, lanserte myndighetene den nye veilederen for luftfarten, som blant annet sier at det skal være ett tomt sete mellom hver passasjer i sideretningen på norske fly i tiden fremover, samt hvilke tiltak bransjen og de ansatte må ta for å hindre smitte.

Det vil gjøre at Hansens arbeidsgiver potensielt kan ha 30 prosent færre passasjerer i flyene sine fremover.

– Helt ny virkelighet

Ifølge SAS kommer beslutningen om å kutte jobbene som følge av den nye hverdagen som kommer til å vedvare i lang tid fremover.

– Covid-19 har tvunget SAS til å ta stilling til en helt ny virkelighet som kommer til å gi følger ikke bare i de nærmeste månedene, men i de neste årene, uttalte konsernsjef Rickard Gustafson i tirsdag.

Ifølge konsernsjefen har SAS fortsatt ambisjon om å være det ledende flyselskapet i Skandinavia.

– For å kunne fortsette å oppfylle denne viktige samfunnsfunksjonen, må vi tilpasse våre kostnader til de rådende omstendigheter, fortsetter han.

Hansen tenker at det ikke gagner å stresse for mye over usikkerheten.

– Jeg bekymrer meg ikke før det kommer et brev i posten der det står at jeg er sagt opp. Og om den tiden kommer så får jeg finne på noe annet. Jeg har to bein, to armer og er oppegående. Så jeg kan ikke bekymre meg, sier han.