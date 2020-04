Mandag ba Norges idrettsforbund (NIF) myndighetene om å få komme i gang med treninger i toppfotballen 4. mai, med sikte på sesongstart for toppfotballen 15. juni. Nå har NFF justert det første tidspunktet til 10. mai.

Men det er spørs likevel om det er tid nok.

Kultur- og idrettsminister Abid Raja (V) fikk tirsdag kritikk av opposisjonen for ikke å ha kommet på banen og strukket ut en hånd til idretten.

Nå tar Raja kraftig til motmæle. Og heller samtidig kaldt vann i årene på dem som trodde Eliteserien snart var tilbake.

– Jeg tror det er en utbredt misoppfatning at det er kulturministeren, altså jeg, som beslutter når fotballkampene kan starte. Vi venter på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstittuttet og basert på det vil Regjeringen ta sin beslutning, sier Raja til TV 2.

– Og så må vi huske på at akkurat nå er det mange besteforeldre som ikke kan treffe barnebarna sine. Hele samfunnet har investert vanvittig mye for å få kontroll på denne pandemien. Vi har stengt ned bedrifter. Det er 450 000 permitterte og arbeidsledige. Dette rammer bredden av næringslivet og folk i hele Norge. Da må vi ta ting skrittvis, gradvis, vi har heldigvis lyktes i å ta kontroll på pandemien – vi kan ikke risikere at vi nå mister kontrollen igjen.

Både NFFs Lise Klaveness og Brann-målvakt Håkon Opdal har tatt til orde for at toppfotballen nå kan gå foran og vise vei for andre idretter. Men Abid Raja vil slett ikke ha noe av at Eliteserien-spillere skal være forsøkskaniner.

– Vi driver ikke forsøk når det gjelder liv og helse. Jeg vil veldig gjerne at idretten skal komme i gang, men idretten må også være vårt felles ansvar bevisst. At vi ikke skal bidra til smittespredning og ikke bidra til at vi mister kontroll på pandemien.

– De tingene vi åpner gjør vi målrettet gradvis sammen. Barnehager, barneskoler. Og så vil selvfølgelig vurdere idretten. På et tidspunkt vil idretten kunne begynne å spille igjen, men når det vil være kan jeg ikke gi svar på nå.

Det er allerede bestemt at arrangement med flere enn 500 tilskuere ikke kan gå av stabelen før minst etter 1. september. Torsdag skal Regjeringen ta stilling til arrangement som ikke faller i den kategorien. Inntil den tid er Raja ikke villig til å si noe om fotballens sjanser til å starte med treninger.

– Idretten er ikke en løsrevet del av samfunnet. De er en del av samfunnet og akkurat som vi vurderer gradvis gjenåpning av samfunnet, vil vi selvfølgelig også vurdere idretten.

– Beslutningen kommer når beslutningen kommer, og vi kommer ikke til å rushe den for å tilgodese en enkelt sektor.