Kometen Helene Marie Fossesholm (18) ble tirsdag tatt inn på elitelaget i langrenn. Ut forsvant Mari Eide og Astrid Øyre Slind.

Fossesholm er en av de yngste løperne som noen gang er tatt inn i en norsk landslagstropp i langrenn. Løperen fra Eiker Skiklubb fyller 19 år 31. mai og er hentet opp fra juniorlandslaget. Hun tok to gull i junior-VM i Oberwiesenthal sist sesong og holder junioralder også denne sesongen.

Men at hun er en av tidenes yngste på elitelandslaget plager ikke stortalentet nevneverdig.

– Ja, jeg tenker jo at alderen bare er et tall. Så lenge jeg føler meg klar, så skal jeg klare å være på elitelandslaget. Det er jo selvsagt spesielt å være med der som junior, men er takknemlig for denne muligheten og gleder meg til samlinger utover høsten, selv om vi er inne i en spesiell situasjon akkurat nå, sier Fossesholm til TV 2.

STJERNESKUDD: Frida Karlsson fra Sverige jubler etter 30 km fellesstart for kvinner under verdenscupen i langrenn i Holmenkollen. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix Foto: Annika Byrde

Vil gjøre som Frida Karlsson

Selv om 18-åringen nå skal kjempe mot verdenseliten i langrenn, betyr ikke det at hun vil slutte å konkurrere i juniorklassen. Fossesholm vil nemlig gå juniormesterskap og konkurrere på det øverste nivået neste sesong – inspirert av Sveriges stjerneskudd Frida Karlsson (20).

– Hvis det lar seg gjøre å gå junior-VM og elite-VM, så vil jeg ha begge deler som mål. Det var Frida Karlsson med på i fjor, og blir det et stort nok mellomrom mellom mesterskapne hadde det vært moro å gått begge deler, sier Fossesholm.

– Du frykter ikke at belastningen vil bli for stor fremover?

– Jeg føler at jeg tåler ganske mye trening. Vi skal finne en god balansegang ved hjelp av meg selv, pappa og trener Ole Morten Iversen. Jeg er ikke redd for å gå på en smell. Ole Morten sa at de ville spikre et best mulig opplegg for meg, og jeg skal få utvikle meg uten at totaltbelastningen blir for stor, svarer hun.

– Både syklist og langrennsløper

Fossesholm er også en svært god syklist, men det at ungjenta ble tatt ut på elitelandslaget i langrenn betyr ikke at hun parkerer sykkelkarrieren i boden.

– At jeg kom med på elitelandslaget i langrenn betyr jo at jeg må trappe litt ned på sykkelsesongen og samlinger og sånt. Men jeg føler ikke at jeg må legge det bort, slår hun fast.

– Vil du beskrive deg selv som langrennsløper eller syklist?

– Det kan vel være lov å være begge deler, kan et ikke det? Men jeg er nok litt nærmere langrenn nå, det skjønner jo alle siden jeg nå er med på elitelandslaget, svarer stjerneskuddet.