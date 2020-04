Slik jobber politiet med avhørene av Tom Hagen

Et av de viktigste stegene for politiet nå er å gjennomføre avhør. Allerede tirsdag ettermiddag skulle Hagen i avhør med etterforskerne.

– Hagen ønsker å svare på de spørsmålene politiet måtte ha, sa Hagens advokat Svein Holden til pressen etter at han hadde hatt et kort møte med sin klient tirsdag ettermiddag.

Tom Hagen nekter for å ha noe med drapet på kona å gjøre.

– Han fastholder med styrke at han ikke har noe med dette å gjøre, sa Holden tirsdag.

Politiet fikk onsdag medhold i sitt krav om fire ukers varetekt. De to første ukene blir i full isolasjon, mens Hagen er underlagt brev- og besøksforbud i alle fire ukene.

Politiet uttalte at kjennelsen vil gi dem ro til å fortsette den omfattende etterforskningen.

Kan velge å tie

TIDLIGERE ETTERFORSKNINGSLEDER: Jørn Lier Horst er i dag krimforfatter. Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix

Som siktet har ikke Tom Hagen plikt til å forklare seg. Det hadde han mens han hadde status som vitne i saken.

– Den største forskjellen nå, er at han som vitne har forklart seg under vitneplikt. Da er det straffbart forklare seg falskt. Nå har han ikke plikt til å forklare seg, og han kan ikke straffes om han ikke sier sannheten, sier Jørn Lier Horst til TV 2.

Horst er tidligere etterforskningsleder i politiet, men jobber i dag som krimforfatter.

I de forestående avhørene vil Hagen bli bedt om å forklare seg nærmere rundt enkelte forhold, mener Horst. Så vil politiet se om det han forklarer, samsvarer med det man vet fra før.

– Hvor viktig vil disse avhørene være for den videre fremdriften i saken?

– Det er vanskelig gi et entydig svar på. Jeg tror ikke målet er å få en tilståelse, men antakelig å se om det er motstrid mellom det han sier og det man har av bevis og andre objektive funn, sier Horst.

Bekreftelsesfellen

Pål Grøndahl, psykologspesialist og forsker ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved Oslo universitetssykehus, sier det er noen kjente avhørsfeller politiet nå må unngå.

MÅ UNNGÅ TUNNELSYN: Pål Grøndahl fotografert sammen med Rita Lyngved i 2014 i forbindelse med at de var oppnevnt som sakkyndige i en drapssak. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Å gå etter ett eneste spor. Det betyr at alt tolkes som en bekreftelse på at hypotesen er rett uten at man sjekker alternativer. Da utvikler man tunnelsyn og går i bekreftelsesfellen, sier Pål Grøndahl, som også nylig har gitt ut boken «Om drap».

Ettersom saken har pågått så lenge, anser Grøndahl at politiet har sjekket ut mange alternative hypoteser på forhånd.

– Men bekreftelsesfellen er likevel aktiv og levende, og utgjør en stor risiko for justisfeil, fortsetter han.