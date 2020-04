– Vi har kommet hjem fra en plass hvor vi har sett hvordan det går dersom man ikke rekker å iverksette gode nok tiltak tidlig nok, sier medisinsk ansvarlig Johnny Aslaksen.

Helseteamet, som besto av 16 sykepleiere og leger, samt tre personer fra Sivilforsvaret, ankom Italia 8. april. Der har de bistått på sykehuset Bolognini di Seriate utenfor Bergamo, som er omgjort til hospital for de sykeste koronapasientene.

Bergamo i Lombardia-regionen er, med sine drøyt 120.000 innbyggere, blant områdene i verden som er hardest rammet av koronapandemien.

– Alle vi jobbet med, var tydelig preget av det de hadde vært gjennom, og det er jo ganske sterkt å snakke med kolleger som får tårer i øynene, sier teamleder Guttorm Brattebø fra Helse Bergen

Sterke inntrykk

Brattebø forteller at det norske teamet sitter igjen med en rekke sterke inntrykk, blant annet det å forlate det kriserammede landet.

– Det var trist å dra derfra. Det syntes de også, og det er jo rørende. Og så husker man jo enkeltepisoder der pasienter som har ligget i pustemaskiner i to-tre uker, våkner opp og ser bare hvitkledd legepersonell. Så får de en iPad hvor de endelig kan snakke med sine kjære igjen, sier Brattebø til NTB.

Han sier at god tilgang på smittevernutstyr gjorde at frykten for egen helse aldri ble for stor.

– Vi reiste ned med det smittevernsutstyret vi selv skulle bruke, og vi hadde med oss tilstrekkelig. Vi øvde mye på dette før vi reiste ned slik at vi ikke var usikre på rutinene, sier Brattebø, og legger til at de donerte bort alt ubenyttet utstyr da de dro hjem igjen.

– Viktig symbolsk handling

Tirsdag landet helseteamet vel hjemme i Norge igjen, hvor grundige helsesjekker og karantenetid står for tur. Først ble de takket og ønsket velkommen hjem av både DSB-direktør Elisabeth Aarsæther, helseminister Bent Høie (H) og helsedirektør Bjørn Guldvog.

– De tok beslutningen om å reise ned på strak arm på bare på noen timer. Det at Norge kan stille opp og være solidariske i en sånn situasjon, det er vi stolte av. Og dette er en viktig symbolsk handling, ved siden av at de har reddet liv, sier Guldvog til NTB.

Guldvog er tydelig på at det er en viktig erfaring helsearbeiderne kommer hjem til Norge igjen med.

– Vi vil nå lytte til de rådene fra disse flotte helsearbeiderne og se på hvilken måte vi kan forberede oss enda bedre her i Norge. Jeg er helt sikker på at dette vil komme oss til veldig stor nytte i ukene fremover, sier Guldvog.

(©NTB)