Norsk Tipping fikk ikke tak i mannen lørdag etter trekningen.

Etter mange forsøk på å komme i kontakt med mannen, ringte han tilbake tirsdag etter å ha sjekket kupongen sin, skriver Norsk Tipping på sine nettsider.

– Det har vært en stor snakkis her nede, og det var flere som nevnte at det var noen som hadde vunnet stort og ikke hadde gitt seg til kjenne uten at jeg reagerte. Etter at flere hadde nevnt det, så tenkte jeg: «det kan vel ikke ha gått så galt at det er meg?».

På vei hjem fra jobb stoppet han bilen i veikanten og sjekket vinnerrekka.

– Det er den merkeligste opplevelsen jeg har hatt noen gang. Det er kanskje bare den gangen jeg ble bestefar at jeg har opplevd en tilsvarende følelse. Så ringte jeg Norsk Tipping, sier dem middelaldrende mannen.

Vinnerrekka var følgende: 31 - 9 - 16 - 23 - 28 - 27 - 33. Tilleggstallet var 8.

– Bare den følelsen av å se at det var de rette tallene. Det er sånn jeg har drømt om så lenge jeg har spilt, og nå var det min tur. Det er helt utrolig, sier Arendal-mannen, som ønsker å være anonym.

Litt av pengene skal han dele med familien.

– Mest av alt er jeg bare happy, sier Arendal-mannen.