I oktober fortalte TV 2 om et møte mellom Hagen, en venn av Hagen, forsvarer Svein Holden og Green, der tema var forsvinningssaken.

Green, som er tidligere MC-kriminell, er nå talsmann for organisasjonen Tidligere Bandemedlemmer (TBM). Ifølge ham arbeider organisasjonen først og fremst med å hjelpe folk som ønsker seg ut av kriminelle miljøer.

Bakgrunnen for møtet, var ifølge Green at han ble kontaktet og spurt om de kunne være behjelpelige med å finne ut hvem som sto bak det Hagen mente var kidnapping.

Nå, syv måneder senere, sier Green at han ikke overrasket over at 70-åringen er siktet i saken.

– Nei, det vil jeg ikke si at jeg er.

Reagerte på oppførselen

Green beskriver Hagen som svært rolig under møtet om konas forsvinning.

– Jeg synes mannen virket veldig rolig. I min verden litt for rolig, alvoret i saken tatt i betraktning, sier Green.

– Hvordan var stemningen på møtet?

– Når jeg møter folk som har problemer, er de ofte nervøse. Han var veldig jovial og avslappet. Det forventet jeg ikke.

På møtet gikk de gjennom hendelsesforløpet i forsvinningssaken, og Green forteller at opplysningene Hagen ga, stemte overens med det han hadde lest om saken i mediene.

MØTTE HAGEN: Michael Green møtte Tom Hagen i høst. Foto: Ingvild Fjelltveit / TV 2

Likevel var det flere ting ved det som kom frem på møtet han undret seg over.

– I min verden er det mange ting i saken som er merkelig. Hele hendelsesforløpet, det virker veldig iscenesatt.

Ble bare ett møte

Green møtte bare Hagen én gang.

Han svarer følgende på hvorfor det ikke ble noe samarbeid mellom organisasjonen han leder og Hagen:

– Jeg var av den oppfattelse av at vi trykket på noen knapper som han kanskje var nervøs for, kanskje fordi han har visst noe selv. Jeg kan ikke svare på det, men ut fra det som foregikk var det litt merkelig å ta den beslutningen. For vi var i gang med en dialog.

Hagens forsvarer Svein Holden ønsker ikke å kommentere Greens uttalelser.