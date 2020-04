Stortinget vedtok tirsdag å fryse lønningene til alle norske politikere på alle nivåer.

Årsaken er ikke korona-epidemien, men at flertallet i Stortinget ønsker å sette ned et utvalg for å vurdere lønnsnivået til våre folkevalgte, og gjennomgå måten Stortingets lønnskommisjon fungerer på.

Mens de øvrige lønnsforhandlingene i år er utsatt til høsten, vedtok Stortinget altså tirsdag å fryse sine egne godtgjørelser.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemte imot forslaget. Ap foreslo å også innlemme statlige lederlønninger, og lønnsnivået på toppen av statlige eide selskaper i vurderingen, mens Senterpartiet vil innføre et lønnstak på 15G i hele staten (tilsvarende cirka 1,5 millioner kroner). Begge disse forslagene falt.

Null i tillegg i år

Det er ikke vedtatt noen frist for utvalgsarbeidet, men utredningen betyr i praksis at de folkevalgte kan se langt etter lønnsøkning i 2020.

Stortingsrepresentantene forhandler ikke sin egen lønn. Den fastsettes etter innstilling fra Stortingets lønnskommisjon. Kommisjonen fastsetter også lønnen for regjeringens medlemmer.

Statsministeren og Stortingspresidenten har lik lønn. For stortingsrepresentantene er lønnen for øyeblikket 987 997 kroner per år, mens Statsministeren Erna Solberg og Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen tjener 1 735 682 kroner i året.

Statrådene har en lønn på 1 410 073 kroner i året.

Når ikke millionen

Med årets lønnsfrys-vedtak må stortingsrepresentantene dermed vente minst til neste år før de passerer milllionlønn.

I tillegg til lønnen har de av representantene som pendler hjem i helgene dekket reisen fullt ut. Familiemedlemmer som bor mer enn 40 kilometer fra Stortinget får dekket inntil to besøksreiser i året per person. Stortinget eier også 143 møblerte leiligheter i Oslo som stilles vederlagsfritt til disposisjon for representanter som bor mer enn 40 km reiseavstand fra Stortinget.

Stortingsrepresentanter får også dekket tjenestereiser og telefonutgifter fullt ut. Utenlandsreiser dekkes etter statens regulativ. Representantene utstyres også med mobilt kontor og nettbrett.