Opdal om seriestart: – Må være mulig å finne en løsning

Mandag ba Norges idrettsforbund (NIF) om å få komme i gang med treninger i toppfotballen 4. mai, med sikte på sesongstart for toppfotballen 15. juni. Nå har NFF justert det første tidspunktet til 10. mai.

– Dette var for å gi myndighetene litt mer tid til å behandle NIFs henvendelse, sier Lise Klaveness, som er NFFs direktør for toppfotball og landslag, til NTB.

Klaveness sier at NFF vurderer at klubbene trenger fire uker med trening før kamper kan spilles.

– Det er starten av mai som er poenget, sier hun.

Ønsket om sesongstart 15. juni står fast, og da er forutsetningen at kampene går uten publikum på tribunen eller med mindre enn 500 mennesker totalt til stede.

Opdal er positiv

Brann-keeper Håkon Opdal er svært positiv til NFFs ønsker.

– Det er veldig gode signaler. Vi har savnet det. Jeg tror det går an å løse denne situasjonen på en god måte. Det er viktig å se løsninger. Men det er en alvorlig situasjon, så vi skal ta alle forholdsreglene vi kan. Men innenfor de rammene så må det være mulig å finne løsninger til å få fotballen opp og gå og få spilt kamper, sier han til TV 2.

Opdal mener fotballen nå har mulighet til å vise vei for andre idretter.

– Det er selvfølgelig utfordringer, men vi er blitt gode på å ta forholdsregler. Vaske hender og unngå nærkontakt. Når myndighetene nå mener at man kan ha nærkontakt under regulerte forhold, så er det kjempegode nyheter. Hvis vi får nye retningslinjer, så tror jeg at vi skal klare å holde dem på en god måte og gå foran som et godt eksempel.

Veteranen er klar på at spillerne må få trent tilstrekkelig før de går i gang med kamper.

– Hvis man starter rett opp med kamp, så tror jeg det kan bli veldig mye skader og uheldige situasjoner. Man må nok ha noen uker og kanskje en måned på å forberede seg. Kamp og trening er to vidt forskjellige ting



Veiledere

NFF og NIF har i lengre tid jobbet sammen for å finne måter det igjen kan spilles toppfotball på som samtidig møter alle kravene til smittevern. I tett dialog med FHI er det utarbeidet veiledere som beskriver tiltak for å hindre koronasmitte på og utenfor fotballbanen.

– Det handler om å hindre smitte inn og ut av en så lukket gruppe vi kan få til, og selvsagt økt hygieneberedskap innad i gruppen, sier Klaveness, som legger til at tilbakemeldingene fra FHI har vært gode med henvisning til at aktivitet innenfor de foreslåtte rammene vil være smittefaglig forsvarlig.

En rekke lands fotballforbund jobber hardt for å overbevise sine lands myndigheter om at det snart er forsvarlig å starte opp fotballen etter at koronasmitten i midten av mars satte en stopper for kamper og trening.