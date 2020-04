Slik tror flyeksperten det blir å reise i sommer

– For da vil ingen fly.

Kan bli krøll

Hvilke flytyper selskapene bruker, vil også bli rammet av de nye reglene, sier Elnæs.

– Norwegian har en ensartet flyflåte, med 180 seter per fly. SAS har derimot en del forskjellige 737-fly, med forskjellig konfigurasjon. I tillegg kommer Airbus-flyene. Så de har en «mixed fleet». Det kan skape trøbbel for dem om de må bytte fly, av operative eller tekniske årsaker, sier han.

– Det skjer ofte at flyselskap må skifte fly, om det eksempelvis kommer for sent. Under de nye reglene, der man ikke kan utnytte flyene som man vanligvis kan, kan det oppstå problemer om flyet som kommer inn er mindre. Da kan det kanskje ikke brukes, fortsetter Elnæs.

– Så hva skjer om du har bestilt reise til i sommer, på et fly som potensielt ikke har nok seter lenger?

– Da finnes det to alternativer: En kan sette inn mer kapasitet, noe som gir økt risiko om det ikke blir fylt opp, eller man kan sette inn et større fly. For Norwegian betyr sistnevnte ikke noe, for alle deres fly er like, mens SAS kan få problem om et større fly må erstattes med ett mindre, da blir det for få seter om det større flyet var solgt ut.