BISTANDSADVOKAT: Gard Andre Lier har blitt oppnevnt som ny bistandsadvokat for Anne-Elisabeth Hagens familie. Her er han fotografert sammen med og Gunhild Lærum under rettssaken mot den overgrepstiltalte fotballdommeren i 20-årene i Nedre Romerike tingrett. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix