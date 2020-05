Da toalettet ble tett, skjønte naboene hva Joachim (43) hadde holdt skjult i 20 år

Politiet forteller pressen at de frykter at hun er blitt voldtatt først etter sin død.

Når 12 år gamle Erika Schueleter ett år senere blir funnet voldtatt og kvalt i Kirchellen 50 kilometer unna, klør politiet seg nok en gang i hodet.

Kan drapene ha noe med hverandre å gjøre?

Jobber som toalettvakt

I 1957 flytter Joachim Kroll fra Hindeburg til gata Friesenstrasse i storbyen Duisburg.

Han får seg jobb som toalettvakt for industrikonsernet Mannesmann, og er svært stolt over å endelig ha fått seg fast jobb.

I løpet av de to neste årene blir ingen jenter eller kvinner drept i området.

I Friesenstrasse blir Kroll kjent som en litt underlig, men godhjertet og sped toalettvakt med hornbriller og bart. Han deler ofte ut godteri til barna, og de kaller ham «Onkel Joachim».

KJØKKENET: Joachim Krolls kjøkken blir avbildet av politiet. I en av grytene ble det funnet en jentehånd. Foto: Politiet

Det ingen vet, er at han i 1959 begynner å drepe igjen.

I perioden mellom juni 1959 og september 1962, dreper han fem unge jenter og kvinner:

Klara Frieda Tesmer (24), Manuela Knodt (16), Petra Giese (13), Monika Tafel (12) og Barbara Bruder (12).

De fleste jentene er blitt kvalt og voldtatt, akkurat som Krolls to første ofre.

Men nå har Kroll begynt å få smaken på menneskekjøtt, og har skjært av hud og kjøtt fra rumpa og låret til to av jentene.

Liket til Barbara Bruder blir aldri funnet – trolig fordi han har spist henne opp.

Feil mann dømt

Drapene blir hyppig omtalt i tyske medier, og innbyggerne i Ruhr-området er redde.

De puster lettet ut når Horst Otto (23) i februar 1960 plutselig går inn på en politistasjon i Essen og innrømmer å ha drept Manuela Knodt.

I RETTEN: Joachim Kroll under rettssaken mot ham. Foto: AP

Mediene spekulerer i om det kanskje er han som har drept og voldtatt alle sammen?

Otto trekker tilbake innrømmelsen, men politiet er overbevist om at han var drapsmannen. Otto blir dømt til åtte års fengsel for drapet.

Slår til igjen

Mens Otto sitter i fengsel, får Kroll herje fritt.

Først når 13 år gamle Monika Tafel i juni 1962 blir funnet drept og delvis spist i en kornåker i Walsum, blir myndighetene usikre på om de har tatt riktig mann.

Politiet har vansker med å koble drapene til hverandre, og tror at de er på jakt etter en stor og sterk, og ikke minst slu og smart, drapsmann.

Siden Kroll er 160 centimeter på sokkelesten og er kjent som en hyggelig, enkel toalettvakt som ikke engang fullførte barneskolen, går han under politiets radar.

Mange innbyggere peker på Walter Quicker (34), som er en tidligere dømt pedofil. Quicker nekter, men han føler seg allerede dømt av både myndighetene og nabolaget.

Han tar sitt eget liv bare måneder etter at anklagene mot ham startet.

De tre neste årene blir det stille igjen. Ingen unge jenter eller kvinner blir drept. Kanskje kan innbyggerne slappe av nå?

Blir vettskremt av kvinne i bil

22. august 1965 gjør Kroll comeback som drapsmann når han vandrer rundt i en skog et lite stykke fra leiligheten sin.

KART: Politiets tegning etter at Joachim Kroll har vist dem hvor han drepte og voldtok. Foto: Politiet

Han kommer over Hermann Schmitz (25) som har sex med kjæresten Marion Veen (23) i en Volkswagen som står parkert like ved skogkanten.

Kroll sniker seg langs bilen og drar frem kniven sin. Han punkterer venstre fordekk med den, og det smeller. Bilen synker ned til venstre side.

Når en bekymret Hermann Schmitz reiser seg opp, kaster Kroll seg fremover og knivstikker 25-åringen i brystet.

Marion Veen kaster seg bak rattet mens hun tuter frenetisk med bilhornet for å skremme Kroll. Så trør hun på pedalen og setter kursen rett mot ham.

Kroll rekker såvidt å hoppe unna før Marion freser ut av skogen med det punkterte fordekket.

Schmitz blør ihjel mens Veen forsøker å kontakte politiet.

Politiet rykker ut med alt de har av mannskap, men når de kommer tilbake til skogen er Kroll som sunket i jorda.

I SKOGEN: Joachim Kroll avbildet mens han viser politiet hvor han drepte ett av sine mange ofre. Foto: Politiet

Offerets kjæreste tar selvmord

Kanskje er Kroll redd, for det går et helt år før han dreper igjen.

13. september 1966 kveler og voldtar han Ursula Rohling (20) i Foersterbusch Park i Marl.

I etterkant fortalte Kroll at han ikke hadde planer om å drepe denne dagen, men...

– Jeg så denne kvinnen i parken. Hun var ung og hadde kort hår. Jeg pratet med henne og tok henne rundt halsen med høyre arm. Jeg dro henne inne i buskene og kastet henne ned på bakken, forklarte han.

Han beskrev hvordan han kvalte henne helt til kroppen var livløs. Deretter voldtok han henne, tok toget hjem og hadde sex med en sexdukke og masturberte.

Først to dager etter drapet, blir Ursula Rohling funnet drept i busken.

Mistenker kjæresten

Politiet mistenker at det er Ursula Rohlings kjæreste Adolf Schickel (27) som har gjort det. Han var den siste personen hun ble sett sammen med.

Politiet presser ham i en lang rekke avhør. Rohling blir utstøtt av lokalsamfunnet, som mener at han er en kjærestemorder.

DREPT: Ilona Harke ble ett av Joachim Krolls mange unge ofre. Foto: Politiet

Fire måneder etter at Ursula ble drept, tar også han sitt eget liv.

Tre måneder senere, i julen 1966, tar Kroll toget rundt om i Ruhr-området.

Han kidnapper fem år gamle Ilona Harke, og drar henne med på en over 20 kilometer togtur før han drukner og voldtar henne.

– Jeg ville kjenne på hvordan det var å drukne noen, fortalte Kroll i etterkant.

Reddet av ei bjelle

Kroll er glad i å reise rundt i distriktet, og blir ofte sett på mopeden sin, og på busser og tog.

Under en togtur til byen Kirchellen, oppdager han ti år gamle Gabrielle Puetman som leker i en kornåker.

Han prøver å vise henne flere pornografiske bilder han har i jakkelomma, og jenta blir redd. Kroll reagerer med å ta nevene sine rundt halsen hennes og klemme til.

Mens jenta kjemper for livet, hører han ei bjelle som ringer.

Det er vaktskifte på en nærliggende gruve, og plutselig er åkeren full av gruvearbeidere som skal til og fra jobb.

Gjør noe helt uvanlig

Mens Kroll løper av gårde, blir Gabrielle funnet bevisstløs i kornåkeren.

Hun ligger i koma i åtte dager før hun våkner igjen.

I 1969 gjør Kroll noe helt uvanlig – han kveler og voldtar en godt voksen kvinne. 61 år gamle Maria Hettgen blir funnet død i en busk ved turiststedet Hardenberger Ufer.

– Det kilte i hele meg, forklarte Kroll i avhør, og sa at han forsøkte å komme i prat med pensjonisten, men at hun ikke var interessert. Derfor slo han henne og dro henne med inn i en busk for å voldta og drepe henne.

Ett år senere tar han livet av nok ei ung jente – Jutta Rahn (13), som er på vei hjem fra togstasjonen i Breitscheid.

Jutta Rahns nabo og av-og-på-kjæreste Peter Schay blir arrestert, og han sitter i fengsel i 15 måneder før han blir løslatt på grunn av mangel på bevis.

Kidnappet mens hun lekte

Det skal gå seks år før Kroll slår til igjen.

I 1976 blir Karin Toepfer (10) funnet drept og partert i Dinslaken-Voerde. Like etter forsvinner Marion Ketter (4) mens hun leker utenfor huset i gata Kroll bor i, Friesenstrasse.

Kroll har tatt jenta med til leiligheten sin, hvor han kveler henne og parterer liket.

Mens politiet går fra dør til dør for å finne jenta, begynner Krolls nabo Oscar Muller å lure på hvorfor både fellestoalettet og søppelsjakta er tett.

Han spør Kroll, som bor i øverste etasje.

– Det er innvoller, svarer Kroll, og forklarer at han akkurat har drept en liten kanin.

– Jeg har dessverre også tettet fellestoalettet, så det må du ikke bruke, fortsetter han.

Hånd og sexdukker

Når politiet banker på Mullers dør, må han bare fortelle om Krolls underlige forklaring om at både rør og søppelsjakta er fulle av kanin-involler. Han synes at dette virker svært mistenkelig.

Politiet får en rørlegger til å sjekke – og han finner et hjerte, et par lunger, en lever og to nyrer i avløpsrøret.

I søppelsjakta finner han menneske-tarmer.

3. juli 1976 stormer politiet Krolls leilighet, hvor de finner lille Marions hånd kokende i en kjele sammen med gulrøtter og poteter.

– Dere må se i fryseren, sier Kroll til politiet.

I fryseren finner de restene av Marion pakket inn i plastikk, og på stuegulvet ligger det oppblåsbare sexdukker.

PÅGRIPES: Dette bildet av Joachim Kroll skal ha blitt tatt kort tid etter at politiet stormet leiligheten hans og pågrep ham. Foto: AP

Innrømmer alt til fengselsvakter

Kroll, som nå er blitt 43 år gammel, blir pågrepet uten dramatikk.

I avhør innrømmer han å ha drept Marion, og forklarer at han vet at han er syk og trenger behandling. Han sier at han håper å få kunne reise hjem igjen til leiligheten sin snarest mulig.

– Det er jo bare å operere meg, så blir jeg ufarlig for kvinner, sier han.

Et par dager senere forteller han fengselsvakter at han har mer på samvittigheten, og påstår at han i over 20 år har drept 14 personer og spist flere av dem.

Vaktene slår full alarm.

Groteske detaljer

I nye avhør sier han at han sjeldent drepte i det samme området.

– I 1976 sa Joachim Kroll til oss i avhør at han hadde drept 20, kanskje til og med 30 mennesker, og ikke bare de 12 som vi trygt kunne tilskrive ham. Det tror jeg på i dag, sa sjefsetterforsker Bernd Jägers til Westdeutsche Allgemeine Zeitung, som er den største regionavisa i Tyskland, i 2013.

I avhør forklarer Kroll at han som regel overrasket ofrene sine og kvalte dem fort. Etterpå kledde han dem nakne og hadde sex med dem. Deretter masturberte han over liket, parterte det og sparte på kroppsdeler som han kunne spise senere.

– Da brukte jeg mindre penger på mat, sier han.

Tyske aviser går mann av huse, og Kroll er avbildet på hver eneste forside i flere måneder.

Fikk kakestykke før avhør

I 2013 beskrev sjefsetterforskeren Kroll som «en iøynefallende mann».

– Han var drøyt 160 centimeter, slank, men utrolig slagkraftig. Det var en sta, sjenert fyr, som i utgangspunktet ofte lukket seg i avhør, sa han.

Jägers forteller at han prøvde å tilnærme seg Kroll på en «myk» måte, og at han ofte ga Kroll et kakestykke før avhøret startet.

– Vi snakket om å reparere mopeden. Det var hans hobby. Plutselig la han merke til at noen var interessert i ham. Vi ble hans omsorgspersoner som han stolte på, sier han.

142 dager lang rettssak

Sjefsetterforskeren fortalte at Kroll hadde vansker med å huske alle drapene, men at han øste ut detaljer hver gang han ble tatt med til et av åstedene.

– Hvis du spurte Kroll om han hadde drept noen der eller der, ble han taus. Han husket ikke stedsnavn, og forstod ikke hva vi snakket om. Men da vi var på åstedet, kunne han med en gang si om han allerede hadde vært der og nøyaktig hvor hvor han hadde begått forbrytelsen. Dette var ikke falske tilståelser, ettersom han avslørte kunnskap om hva som hadde skjedd der. Han hadde et nesten fotografisk minne, sa Jägers.

Ni ganger livstid

Politiet har en enorm jobb å gjøre. På grunn av det enorme omfanget av saken, tar det mange måneder før rettssaken starter.

Fredag 5. oktober 1979 klokka 09 blir Joachim Kroll ført inn i rom 201 i Duisburg regiondomstol. Han har trukket den beige jakken sin over hodet, slik at bare pannen hans stikker ut.

Slik må han sitte i syv minutter mens flere titalls pressefotografer tar bilder av ham.

GJEMMER SEG: Joachim Kroll må sitte slik i syv minutter før rettssaken mot ham starter. Foto: AP

Rettssaken varer i 142 dager, og dommen blir avsagt to og et halvt år etter at han ble pågrepet i leiligheten sin.

Han påstår at han har drept 20 personer, men politiet mener at det er snakk om 12.

Til slutt blir han funnet skyldig i åtte drap, og blir dømt til ni ganger livstid.

Kroll blir transportert til fengselet i Rheibach, hvor han blir værende frem til han 1. juli 1991, i en alder av 58 år, dør av hjerteinfarkt.

I boka «Encyclopedia of Modern Murder», som er skrevet av Colin Wilson, blir Joachim Krolls drapsraid beskrevet slik:

«Kun en kombinasjon av dumhet og kløkt gjorde det mulig for en av de verste seriemorderne i Tyskland å herje i over 20 år».