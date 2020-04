10 kamper igjen og 17 poeng opp til helt sikker grunn, var den beinharde realiteten for Toulouse da covid-19 satte en effektiv stopper for all fotball.

– Det måtte et mirakel til for å redde oss, sier Ruben Gabrielsen.

Midtstopperen kom fra Molde i januar og fikk et tøft møte med fransk fotball. Én uavgjort og syv tap på åtte kamper er det blitt for Gjøvik-gutten i den fiolette trøyen.

Men nå er likevel neste sesong helt uviss.Tirsdag erklærte Frankrikes statsminister Édouard Philippe fotballsesongen for avsluttet.

– De store sportsbegivenhetene kan ikke fortsette før i september. Fotballsesongen 2019/20 er avsluttet,var beskjeden fra øverste hold.

Spillerne aner ikke hva som skjer

Det sendte sjokkbølger gjennom Europa og tok ledelsen i den franske ligaen på sengen. De hadde håpet å gjenoppta treninger i mars. Nå pågår det frenetisk møtevirksomhet for å finne ut av hva som skjer med opp- og nedrykk, og om det blir noen seriemester denne sesongen.

Spillerne selv vet ingenting. Gabrielsen fikk vite om beslutningen gjennom lagkamerater. Klubben har enn så lenge ikke delt noe med spillerne sine.

– Vi er så absolutt i villrede. Det er ingen som har svar ennå. Alle går i blinde. Vi aner ikke hva som skjer. Du vet sikkert mer om dette enn meg, sier en lattermild Gabrielsen på telefon fra Norge hvor han har oppholdt seg i tre uker.

– Familien hadde ikke rukket å flytte etter, så da jeg skjønte at jeg bare ville bli sittende alene i portforbud der nede, reiste jeg hjem til dem. Klubben forsto meg.

RØDT KORT: Ruben Gabrielsen fikk marsjordre i en kamp mot Nice i februar. Foto: Remy Gabalda

Nå holder han seg i form på egenhånd uten å vite når han kan spille fotball igjen – og hvorvidt han kan kalle seg Ligue 1 eller Ligue 2-spiller.

– Det er klart det er rart, men det er ikke noe jeg får gjort med det. Jeg må bare gjøre som jeg får beskjed om. Vi har fått et program fra klubben som vi følger. Jeg hadde vært klar til å spille i dag hvis det hadde vært mulig.

Fornøyd med egen innsats

Selv om det har gått svært trått for Toulouse denne sesongen, følte Gabrielsen at det franske proffeventyret startet bra for egen del.

– Foruten at vi ikke har vunnet noen kamper, så synes jeg at jeg tok nivået bra. Det var skikkelig moro å spille og jeg følte at jeg presterte greit.

Med tre år igjen av kontrakten virker det uansett sikkert at den nærmeste fremtiden ligger i Toulouse, så snart samfunnet åpner opp igjen.

– Familien skulle flytte over etter sommeren. Nå må vi bare vente og se. Forhåpentligvis gjør de det rette nå slik at færrest mulig dør av dette viruset. Det er det viktigste.

Haitam Aleesami spiller også i fransk fotball. Hans Amiens lå på 19. plass da serien ble stoppet, plassen over Toulouse, og også det på nedrykksplass.